Происшествия
18 июня 18:01
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Блогер Митрошина получила 3 года «условки» и штраф за отмывание денег

Предпринимательница продавала онлайн-курсы и дробила бизнесы, недоплатив налогов на 127 миллионов рублей.

Блогер Митрошина получила 3 года «условки» и штраф за отмывание денег

Автор фото: соцсети

Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно по делу об отмывании денег и налоговых махинациях. Также она будет обязана выплатить штраф в 900 тысяч, сообщает «База».

Предпринимательница продавала в Сети свои онлайн-курсы и дробила бизнесы, в итоге недоплатив налогов на 127 миллионов рублей. Это обнаружили в ФНС, после чего возбудили дело, но его закрыли после погашения долга. В прошлом году ее все же задержали в аэропорту по уже новому делу об отмывании денег. Оказалось, что на сэкономленные на налогах деньги Митрошина купила недвижимость. Вину она признала частично.

Девушку, в свою очередь, обманывали юрист и аудитор, которые обещали все решить и получали десятки миллионов рублей. В итоге и на них завели дело о мошенничестве.

Ранее адвокат Митрошиной заявила, что блогер свои доходы вовсе не скрывала. Девушка постоянно делилась в соцсетях, как она тратит деньги на недвижимость.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.