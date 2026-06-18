Предпринимательница продавала онлайн-курсы и дробила бизнесы, недоплатив налогов на 127 миллионов рублей.

Автор фото: соцсети

Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно по делу об отмывании денег и налоговых махинациях. Также она будет обязана выплатить штраф в 900 тысяч, сообщает «База».

Предпринимательница продавала в Сети свои онлайн-курсы и дробила бизнесы, в итоге недоплатив налогов на 127 миллионов рублей. Это обнаружили в ФНС, после чего возбудили дело, но его закрыли после погашения долга. В прошлом году ее все же задержали в аэропорту по уже новому делу об отмывании денег. Оказалось, что на сэкономленные на налогах деньги Митрошина купила недвижимость. Вину она признала частично.

Девушку, в свою очередь, обманывали юрист и аудитор, которые обещали все решить и получали десятки миллионов рублей. В итоге и на них завели дело о мошенничестве.

Ранее адвокат Митрошиной заявила, что блогер свои доходы вовсе не скрывала. Девушка постоянно делилась в соцсетях, как она тратит деньги на недвижимость.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.