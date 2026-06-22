Сорваны крыши и повреждены здания.

Автор фото: SHOT

Мощнейший торнадо в Свердловской области наделал бед. Пострадали пять человек, четверо из которых попали в больницу. Фотографиями последствий разбушевавшейся стихии поделился SHOT.

Автор фото: SHOT

По информации канала, ураган повредил линии электропередачи, автомобили, сорвал крыши нескольких зданий и снес АЗС в Кушве. Изрядно досталось также хирургическому корпусу центральной районной больницы.

Автор фото: SHOT

Сейчас без света остаются свыше четырех тысяч человек. В области ввели режим повышенной готовности.

Ранее мы писали, что в соседнем с Татарстаном Оренбуржье ЧС: регион топит аномальный ливень. В области эвакуируют жителей, дороги перекрывают, авто ушли под воду, а садоводы лишились урожая.

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