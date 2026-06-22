Сотрудник татарстанской колонии использовал арестанта как личного водителя
За услуги инспектор закрывал глаза на прогулы и разрешал покидать жилье.
В Татарстане инспектора ФСИН обвинили в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. По версии следствия, старший лейтенант внутренней службы использовал отправленного под домашний арест Дмитрия Мирзоева как личного водителя. Это происходило летом и осенью 2025 года.
Силовик, будучи нетрезвым, неоднократно вызывал подследственного на автомобиле, чтобы тот возил его и его семью по личным делам. Так они ездили на концерт в День нефтяника, закупались шашлыком и углями в торговом центре, а также регулярно выезжали на дачу. Взамен инспектор разрешал Мирзоеву покидать жилье и обещал закрывать глаза на прогулы, пишет в телеграм-канале юрист Булат Мухамеджанов.
Отметим, что на Мирзоева ранее заводили уголовное дел по поводу преследования бывшей девушки. Он взломал ее облачные сервисы, распространил личные данные, установил прослушку в квартире женщины и совершил действия сексуального характера. За это он получил условный срок.
А потерпевшая заявила, что в период домашнего ареста Мирзоев продолжал преследовать ее — писал, звонил, появлялся у ее дома и даже оформил доставку цветов.
Сейчас Мирзоев снова под следствием — его обвиняют в изнасиловании и хищении у бывшей девушки айфона в апреле 2026 года.
Ранее сообщалось, что в колонию Татарстана пытались пронести наркотики в болтах. Масса запрещенных веществ составила почти 170 грамм.
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