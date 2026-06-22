Двое жителей Казани получили сроки за наркотики
Одного приговорили к семи годам, второго – к десяти.
На скамье подсудимых оказались двое жителей Казани, которых признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, сообщает прокуратура Татарстана.
Как было установлено, действуя вместе с неустановленными лицами, горожане с 10 по 21 сентября 2024 года разместили часть наркотиков в специально оборудованных тайниках на территории Кировского района Казани. Остальную часть запрещенных веществ они хранили при себе и в квартире. Речь идет в общей сложности о более чем 454 граммах наркотиков.
Свою вину мужчины признали частично. Один из них приговорен к семи годам исправительной колонии общего режима, второй – к десяти годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Татарстана.
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