Происшествия
22 июня 23:06
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«Вечерняя Казань»

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Двое жителей Казани получили сроки за наркотики

Одного приговорили к семи годам, второго – к десяти.

Двое жителей Казани получили сроки за наркотики

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На скамье подсудимых оказались двое жителей Казани, которых признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, сообщает прокуратура Татарстана.  

Как было установлено, действуя вместе с неустановленными лицами, горожане с 10 по 21 сентября 2024 года разместили часть наркотиков в специально оборудованных тайниках на территории Кировского района Казани. Остальную часть запрещенных веществ они хранили при себе и в квартире. Речь идет в общей сложности о более чем 454 граммах наркотиков.

Свою вину мужчины признали частично. Один из них приговорен к семи годам исправительной колонии общего режима, второй – к десяти годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Татарстана.

Ранее мы рассказали, за что суд оправдал и обвинил таксиста-наркомана, сбившего 11 человек в Казани. Евгений Крусев, устроивший страшное ДТП практически в самом центре города, отправлен в колонию на четыре года. Фемида «простила» ему два эпизода.

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