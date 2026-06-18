Евгений Крусев, устроивший страшное ДТП практически в самом центре города, отправлен в колонию на четыре года. Фемида «простила» ему два эпизода.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский райсуд Казани приговорил к четырем годам и одному месяцу колонии-поселения Евгения Крусева — таксиста, сбившего в марте прошлого года 11 человек на остановке «Калинина». В час пик он влетел в толпу людей, будучи под наркотиками, «свалив» все на приступ эпилепсии. Следствие установило, что мужчина и ранее привлекался к ответственности за пьяную езду и лишался права. Оказалось, что водительское удостоверение он вернул по поддельной справке от психиатра.

Суд, однако, по эпизоду подделки документов вынес оправдательное решение, а за езду в пьяном виде и нарушение ПДД — обвинительное. Помимо лишения свободы, суд также назначил мужчине запрет на управление транспортным средством сроком на два года и 10 месяцев. Разбираемся в подробностях приговора.

День аварии

10 марта 2025 года, примерно 11:22: «Москвич» в расклейке «Яндекс.Такси» на полном ходу влетает в толпу людей на остановке «Улица Калинина», двигаясь по Вишневского по направлению к «Кростону». Перед столкновением авто даже не затормозило, а остановил Крусева лишь столб.

По злой случайности, «наезд на пешеходов» произошел ровно в тот момент, когда те заходили и выходили из автобуса, стоящего на остановке. От тротуара до него было около двух метров — водитель не стал заезжать в «карман». Однако суд не нашел вины водителя автобуса в ДТП, поскольку такси Крусева двигалось в условиях неограниченной видимости, а технически его автомобиль был полностью исправен.

Источник: соцсети

После столкновения очевидцы сразу же достали виновника аварии из салона — там же находился и пассажир. Водителя в бессознательном состоянии вынесли на остановку, а после того, как виновник аварии пришел в себя, его отправили на медосвидетельствование, которое показало, что Крусев находится под действием каннабиоидов и синтетических наркотиков. По словам пассажира такси, водитель находился в припадке, дергался, у него пошла пена изо рта.

После аварии Крусева тут же задержат и отпраят под стражу, где он будет находится около 11 месяцев. Отметим, что один день в СИЗО приравнивается к двум дням в колонии-поселения — это значит, что почти половину срока осужденный уже отбыл.

Не просто наезд

Среди пострадавших в аварии есть дети и пенсионеры. Большинству причинен вред средней степени тяжести, но есть и те, кто не оправился от аварии и сегодня. Так, одной из жертв нарконаезда Крусева стала женщина, выходившая из автобуса вместе с внучкой. У пенсионерки зафиксировали перелом обоих голеней, восьми ребер и перелом глазницы — один глаз не видит до сих пор, пострадавшая не может самостоятельно передвигаться.

Из всех потерпевших по делу суд постановил взыскать с Крусева компенсацию морального вреда лишь для одного — остальные смогут добиться возмещения ущерба в гражданском суде. Размер компенсации, которую с Крусева все же взыщут, составляет 500 тысяч рублей.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Отметим также, что при вынесении решения суд смягчил причиненный вред здоровью одного из пострадавших — с тяжелой на среднюю. Председательствующая Марина Шаронова сослалась на результаты дополнительной судмедэкспертизы.

Крусев, напомним, принес извинения пострадавшим и раскаялся в преступлении. Ущерб по делу он пообещал возместить, однако как скоро это произойдет — большой вопрос: находясь в СИЗО, Крусев говорил, что не может платить пострадавшим из-за того, что находится под стражей. Когда же мужчину выпустили под домашний арест, он стал говорить, что не может работать под «домашкой». Впереди, как минимум, два года заключения. Также у осужденного есть задолженность по алиментам, Крусев лишен родительских прав. Супруга ушла от него из-за его наркозависимости.

Детали приговора

Главным же «послаблением» суда в приговоре Крусеву является то, что из его дела «ушли» эпизоды подделки документов (статья 327 УК РФ). Под этими преступлениями следствие вменяло Крусеву покупку справок для получения водительского удостоверения. Первый эпизод связан с Республиканской клинической больницей имени Бехтерева, второй — с наркодиспансером татарстанского Минздрава.

Как отметила председательствующая Марина Шаронова при оглашении приговора, сами по себе справки не давали Крусеву исключительного права на возврат водительского удостоверения, поскольку вместе с этим водитель сдавал «теорию» и предоставлял другие документы. Состава преступления по подделке документов в деле Крусева нет.

Признали же виновным водителя по двум статьям — это «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, также лишенным права управления транспортными средствами» (пункты «а», «в» второй части статьи 264 УК РФ). И «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» (часть первая статьи 264.1 УК РФ).

Среди смягчающих обстоятельств суд отметил признание вины подсудимым, раскаяние, извинения перед потерпевшими, состояние здоровья Крусева и его семьи.