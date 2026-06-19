Несчастный случай произошел на строительной площадке нового ЖК «Хвойный».

Автор фото: прокуратура РТ

На улице Столичной в Зеленодольске во время возведения дома в новом ЖК «Хвойный» на водителя грузовика, который просто вывозил землю, с 20-го этажа свалилась деревянная балка. Мужчина получил закрытую травму головы. Его госпитализировали, но, к сожалению, в больнице он скончался. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

На место трагедии выехал заместитель городского прокурора Рустам Асадуллин. Ведомство проверит, соблюдала ли ответственная организация технику безопасности и правила охраны труда. Водитель, однако, работником строительной компании не был.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, ход следствия прокуратура взяла на контроль.

Ранее к полутора годам колонии-поселения приговорили жителя Казани за смерть рабочего при строительстве станции метро на улице Фучика. Причиной гибели стало падение блока тоннельной обделки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.