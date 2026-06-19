В Зеленодольске на водителя с 20-го этажа упала деревянная балка — он скончался
Несчастный случай произошел на строительной площадке нового ЖК «Хвойный».
На улице Столичной в Зеленодольске во время возведения дома в новом ЖК «Хвойный» на водителя грузовика, который просто вывозил землю, с 20-го этажа свалилась деревянная балка. Мужчина получил закрытую травму головы. Его госпитализировали, но, к сожалению, в больнице он скончался. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
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