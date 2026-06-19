Двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане
Женщина не справилась с управлением и выехала на «встречку».
В Мамадышском районе на четвертом километре трассы Мамадыш — Кукмор произошло смертельное ДТП. Водитель «Лады Калины» ехала на большой скорости, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения. Машина врезалась в грузовик «Фотон 304001», сообщили в прокуратуре Татарстана.
Погибли трое, в том числе годовалый ребенок. Водитель скончалась на месте. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Мамадышского района Гаджи Хадижалов. Ход процессуальной проверки взят на контроль в прокуратуре района.
Ранее сообщалось, что в Агрызском районе в ДТП погиб ребенок. Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Solaris, нарушив правила, не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность движения, и не справилась с управлением. В итоге машина опрокинулась в кювет.
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