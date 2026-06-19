Происшествия
19 июня 12:39
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«Вечерняя Казань»

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Возбуждено уголовное дело после гибели работника на стройке в Зеленодольске

Статья - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Возбуждено уголовное дело после гибели работника на стройке в Зеленодольске

Автор фото: прокуратура РТ

После гибели 47-летнего рабочего на стройке жилого комплекса в Зеленодольске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Несчастный случай произошел на улице Столичной. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Предварительно, на водителя подрядной организации, вывозившей мусор со строительного объекта, упала деревянная балка. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за упавшего ведра с цементом при ремонте водопровода в Казани. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

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