Возбуждено уголовное дело после гибели работника на стройке в Зеленодольске
Статья - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
После гибели 47-летнего рабочего на стройке жилого комплекса в Зеленодольске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Несчастный случай произошел на улице Столичной. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.
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