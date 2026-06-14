«Тебя посодют, а ты не воруй»: дело казанских ижсников дошло до суда
Следствие считает, что директор строительной компании «Алма» и его сообщники похитил около 140 миллионов рублей, обещая возвести частные дома. На деле обходились возведением фундамента и стен, после чего потерпевших кормили обещаниями.
В Вахитовском районном суде Казани приступили к оглашению обвинительного заключения по уголовному делу о масштабном мошенничестве в сфере ИЖС. На скамье подсудимых трое: руководитель фирмы «Алма» Марат Вафин, его сестра Лилия Фатыхова и менеджер Рашида Курбанова. Все обвиняются по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере и легализации доходов. Напомним, что в деле «АльфаСтройКапитала» насчитывается 39 эпизодов хищения.
Позицию обвинения представляет помощник прокурора Казани Виктория Аюпова. Согласно версии правоохранителей, Вафин являлся руководителем строительной фирмы. Под видом оказания услуг по подбору, оформлению земельных участков и возведению домов, он заключал контракты. Всего в уголовном деле 40 потерпевших, а общий ущерб — около 140 миллионов рублей.
Сделки проходили примерно по одному сценарию: Вафин предлагал приобрести землю в различных районах, в частности фигурирует поселок Осиново. После получения средств заключал контракт на строительство домов. Однако до завершения работ дело не доходило. Как правило, после монтажа фундамента, облицовочных и несущих стен, деятельность заканчивалась.
Таким образом, общая сумма сделок перевалила за 300 миллионов рублей. Однако после возбуждения уголовных дел следствие проводило строительную экспертизу объектов. Экспертно-криминалистический центр МВД РТ оценивал каждый недострой. За минусом выполненных работ выяснилось, что ущерб причинен на сумму, указанную выше. По ней заявлены гражданские иски, их обеспечивает арестованное имущество подсудимых. По информации обвинения, суммы имущества хватит на погашение задолженности.
Перед оглашением обвинительного заключения суд установил личности подсудимых. Помимо Вафина по делу проходят Лилия Фатыхова и Рашида Курбанова. Следствие считает их причастными к мошеннической схеме, а именно к привлечению клиентов в строительную компанию. Заслушав четыре эпизода, судья Алмаз Мухаметшин отложил процесс на другой день.
Уголовные дела о мошенничестве в сфере ИЖС стали активно расследоваться после внимания со стороны президента России Владимира Путина. Во время пресс-конференции в 2024 году журналист из Татарстана обратила внимание на ситуацию с «кинутыми дольщиками». После начались задержания, а первое скандальное дело фирмы «Таунхаусы и дома» дошло до суда в апреле текущего года.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Камский автогигант переживает самый драматичный период в своей новейшей истории. Столкнувшись с жестким давлением со стороны китайских конкурентов и падением рынка, предприятие едва не перешло на сокращенную рабочую неделю.
Профилактическое обследование, несмотря на старания властей, всё ещё не самая популярная «услуга». В основном татарстанцы боятся очередей в поликлиниках и долгого времени прохождения бесплатного чекапа.
Длина составит чуть более 5,4 километра вместо изначально предполагавшихся 5,8 километра.
Кибератаки на бизнес усилились, а урон от них стал масштабнее. Если раньше хакерам нужно было обладать компетенциями, то сейчас достаточно просто написать промт. Блокировки VPN-сервисов же остаются малой из проблем в эпоху новых угроз.
Последнюю неделю все говорили о том, что на одной из казанских заправок бензин подорожал сразу на девять рублей. Из-за чего цены «вскочили» почти на все виды бензина, и грозит ли России топливный коллапс, разберемся в материале.