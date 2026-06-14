Следствие считает, что директор строительной компании «Алма» и его сообщники похитил около 140 миллионов рублей, обещая возвести частные дома. На деле обходились возведением фундамента и стен, после чего потерпевших кормили обещаниями.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском районном суде Казани приступили к оглашению обвинительного заключения по уголовному делу о масштабном мошенничестве в сфере ИЖС. На скамье подсудимых трое: руководитель фирмы «Алма» Марат Вафин, его сестра Лилия Фатыхова и менеджер Рашида Курбанова. Все обвиняются по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере и легализации доходов. Напомним, что в деле «АльфаСтройКапитала» насчитывается 39 эпизодов хищения.

Позицию обвинения представляет помощник прокурора Казани Виктория Аюпова. Согласно версии правоохранителей, Вафин являлся руководителем строительной фирмы. Под видом оказания услуг по подбору, оформлению земельных участков и возведению домов, он заключал контракты. Всего в уголовном деле 40 потерпевших, а общий ущерб — около 140 миллионов рублей.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Сделки проходили примерно по одному сценарию: Вафин предлагал приобрести землю в различных районах, в частности фигурирует поселок Осиново. После получения средств заключал контракт на строительство домов. Однако до завершения работ дело не доходило. Как правило, после монтажа фундамента, облицовочных и несущих стен, деятельность заканчивалась.

Таким образом, общая сумма сделок перевалила за 300 миллионов рублей. Однако после возбуждения уголовных дел следствие проводило строительную экспертизу объектов. Экспертно-криминалистический центр МВД РТ оценивал каждый недострой. За минусом выполненных работ выяснилось, что ущерб причинен на сумму, указанную выше. По ней заявлены гражданские иски, их обеспечивает арестованное имущество подсудимых. По информации обвинения, суммы имущества хватит на погашение задолженности.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Перед оглашением обвинительного заключения суд установил личности подсудимых. Помимо Вафина по делу проходят Лилия Фатыхова и Рашида Курбанова. Следствие считает их причастными к мошеннической схеме, а именно к привлечению клиентов в строительную компанию. Заслушав четыре эпизода, судья Алмаз Мухаметшин отложил процесс на другой день.

Уголовные дела о мошенничестве в сфере ИЖС стали активно расследоваться после внимания со стороны президента России Владимира Путина. Во время пресс-конференции в 2024 году журналист из Татарстана обратила внимание на ситуацию с «кинутыми дольщиками». После начались задержания, а первое скандальное дело фирмы «Таунхаусы и дома» дошло до суда в апреле текущего года.