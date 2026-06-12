Суд арестовал четырех молодых людей, обвиняемых в «террористическом акте». Все началось с банального желания заработать, теперь им грозит 12 лет. Как подработка переросла в уголовное дело и почему молодежь все еще ведется на легкие деньги.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

За поджог злополучного релейного шкафа или, проще говоря, вышки сотовой связи, Советский райсуд Казани арестовал четырех молодых людей, в том числе двух несовершеннолетних. Им вменяют статью о терроризме, в то время как единственная цель, которую обвиняемые преследовали, — заработать. «Работодателем», однако, оказались украинские мошенники. Как студенты становятся их жертвами?

Как сегодня вербуют молодых людей?

Как стало известно «Вечерней Казани», особо тяжкое преступление, в котором обвиняют студентов, началось с желания заработать — мошенники вышли на молодых людей через группу «Шабашки Казань» в телеграме.

Сначала обвиняемых просили делать фото автомобилей, затем и самих сотовых вышек. За каждый кадр релейного шкафа платили около 500 рублей. Объяснялась же странная подработка тем, что на том конце провода находится сотрудник компании, которой вышка и принадлежит: этот сотрудник якобы должен отчитываться о состоянии объекта начальству — для этого нужны фото. А через молодых людей это можно сделать без выезда на место. Легенда была убедительной.

Но как простая «фотошабашка» переросла в «террористический акт»? По данным «Вечерней Казани», поджог релейных шкафов молодым людям предлагалось совершить уже спустя неделю общения и подработок с фотографиями. За один шкаф им предлагали порядка 40 тысяч рублей. Вышку разрешали выбрать самостоятельно. Объяснялось же задание тем, что вышка застрахована — и в случае поджога студенты получат 40 тысяч рублей за один релейный шкаф.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Уничтожен оказался один, в Приволжском районе Казани. Сначала злоумышленников было двое, но после того, как они рассказали о легких деньгах знакомым — на второе преступление пошли уже вчетвером. А вскоре оказались в СИЗО. Им грозит 12 лет лишения свободы, отметил на процессе по продлению меры пресечения следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ Айрат Гиниятуллин.

Он попросил председательствующего Сергея Аптуллина продлить меру пресечения на два месяца, поскольку следственные действия по делу все еще не окончены, а обвиняется четверка в совершении особо тяжкого преступления — на свободе они могут скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью, посчитал Гиниятуллин. Представитель районной прокуратуры Адиля Тухфетуллова прошение поддержала, и суд встал на сторону обвинения, несмотря на возражение защиты и просьбу стороны смягчить меру пресечения.

О чем говорит защита?

Каждый из обвиняемых сознался в преступлении лишь частично — молодые люди признают обстоятельства дела, но не квалификацию. Террористический акт, как отметила на процессе адвокат Лилия Хуснетдинова, это взрыв или поджог с целью подрыва государственной власти или устрашения населения, однако обвиняемые, по словам юриста, действовали без специальной цели дестабилизации общества.

— Терроризм не бывает анонимным. Без громко заявленной цели террор теряет всяческий смысл. Террорист действует демонстративно, привлекает к себе внимание средств массовой информации и населения, — заявила защитник.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

О том, что обвиняемые не преследовали цель дестабилизации общества, может говорить хотя бы допрос подследственных, заявила в процессе адвокат Гульнара Нургалеева — молодые люди хотели заработать. Об этом же может говорить и то, что с мошенниками они стали «работать» через группы «шабашек». Как стало известно «Вечерней Казани», в переписке молодые люди даже спрашивали своих собеседников, мошенники ли они — и не украинцы ли? Им отвечали отрицательно.

Интересно, что обвиняемым тоже удалось «обмануть» мошенников: перед тем как пойти на «дело», студентов просили купить инструменты для вскрытия релейного шкафа — те покупали самое дорогое, отправляли куратору чек, получали деньги, а потом сдавали инструменты обратно. При этом вскрывали шкаф простой отверткой.