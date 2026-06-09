Ученики местного объединения содействия армии, авиации и флоту узнали о сворачивании курсов прямо перед летной практикой. Ребята год исправно ходили на занятия, заплатили по 40 тысяч за врачебную комиссию, но до планеров их не допускают.

Автор фото: dosaaf.tatarstan.ru

Учебный сезон 2025-2026 АНО ДПО «Центральный Аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России» под угрозой срыва. Об это говорится в письме, адресованному раису Татарстана Рустаму Минниханову. Документ подготовила группа родителей школьников, обучающихся в местном ДОСААФ на пилотов планера и самолета.

Согласно тексту письма (имеется в распоряжении редакции), две группы детей проходили обучение в аэроклубе ДОСААФ РТ с осени 2025 года, успешно закончили, прошли ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия) и получили допуски к полетам. Далее предполагалась практическая подготовка на аэродроме Балтаси, однако руководство организации объявило о прекращении обучения и отмене полетов.

Мечты о небе

Журналисту «Вечерней Казани» удалось связаться с одним из курсантов аэроклуба, который столкнулся с проблемами в дальнейшем обучении. Максим Привелихин рассказал, что несколько лет назад начал ходить в тренажерный зал авиации при лицее №35. Там обучался бесплатно, парню очень нравилось, с самого детства он болеет небом, поэтому не раздумывая откликнулся на предложение ДОСААФ записаться на курсы эксплуатации планера.

— В начале 2025 учебного года в сентябре нам рассказали, что идет набор в ДОСААФ, в октябре начали заниматься. С самого первого дня говорили, что полеты будут, мы даже подписывали бумаги, технику безопасности. В моей группе сначала было 20-25 человек, все школьники 9-10 класса. Изучали много предметов, начали с конструкции планеров, аэродинамики, метеорологии, приборов. Закончили обучение в начале мая. В марте проходил ВЛЭК, приезжали в отдельное медицинское учреждение в Казани. Процедура платная, около 40 тысяч рублей, выдается на пять лет, — говорит Максим.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Курсы в ДОСААФ оказались кстати, поскольку школьник планирует поступать в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Парень рассчитывал, что после подготовки получит рекомендацию, которая добавит шансов для абитуриента. Но в начале июня без объяснения причин программу свернули. О ситуации не рассказали даже родителям, переживающим за непростой выбор профессии своих детей.

— Их везде агитировали, водили по выставкам, на ВДНХ, мы согласились, но, получается, им фактически крылья рубят. Это его мечта, мы делаем все возможное, чтобы она осуществилась. Он же три раза в неделю по вечерам ходил на обучение, там все дети — фанатики. Как я понимаю, техника есть, инструкторы есть, вся загвоздка в руководстве. Даже нашли недостающего сотрудника из Перми, вроде как пенсионер, ведь зарплаты то небольшие. Он должен жить в домиках на аэродроме, но их кому-то передали. Удивительно, как все разбазаривается, очень печально. Мы поняли, что нашей стране летчики не очень и нужны, все делается для галочки, — рассказала «Вечерней Казани» мать курсанта Юлия Привелихина.

Намеренные действия руководства

Угрозу отмены практических полетов подтвердил инструктор Шамиль Валиуллин. Он на протяжении долгих лет воспитывает юных летчиков, начиная с лицея №35 и доводя до неба в ДОСААФ. Педагог рассказал, что в отрасли нет людей, зарплаты низкие, работают лишь пенсионеры. Лично у Шамиля Ахтямовича от довольствия остается минус, работает в убыток. Однако это полбеды.

— Благодаря неграмотным или намеренным действиям руководства, практически все работники командно-летного состава отсутствуют. Есть техника, есть наземный технический состав, даже есть рядовые летчики-инструкторы. Но нет ни одного лица, кто может руководить. То есть тех людей, кто имеет допуска, их под самыми надуманными предлогами разворачивают. Ради экономии средств ФОТ (фонда оплаты труда) были уволены сезонные работники, в том числе те, кто на аэродроме работал. Сейчас строят вокруг поля аэродрома заборы, а это попросту запрещено для параплана, у нас тренируются дети, это условие безопасности, — сообщил инструктор.

Автор фото: dosaaf.tatarstan.ru

Как оказалось, угроза срыва полетов переросла в настоящую катастрофу. По словам вице-президента федерации планерного спорта РТ Рината Биктимирова, в этом сезоне полетов однозначно не будет. Основными причинами называются: истекшие сертификаты летной годности техники и нехватка пилотов с руководящим составом. А спасибо за ситуацию необходимо выразить новому руководству ДОСААФ.

— Исполняющий обязанности (руководителя ДОСААФ РТ) - человек вообще не из авиации. Свидетельства летной годности на технику, по ним уже вышли сроки, их быстро не сделать, месяц-два. То есть если сейчас начать, мы уходим на сентябрь, а там полетных дней почти нет. Проще говоря, не готова техника. Плюс у нас нет пилотов, нет руководителей, кроме начальника аэроклуба. Нужны заместитель полетов, командир авиаотряда, то есть высшее звено руководителей. Пилотов, инструкторов еще можно пару найти, обычно из наших спортсменов, — комментирует Ринат Биктимиров.

По его данным, суммарно около 40 курсантов в этом году обучались в аэроклубе. Школьники очень ответственно подходили к учебе, ведь в теоретическую часть входят такие дисциплины, как: конструкция, аэродинамика, погода, парашютная подготовка, переговоры, радиоэлектроника, электрика и так далее.

— Ребята сдают экзамены, это довольно сложный и утомительный процесс, поскольку обучение в вечернее время и в выходные. У нас в авиации только две оценки: хорошо и отлично, кто не сдал — отсеивался. Далее они проходят ВЛЭК. Даже если пройдет, мы все равно старались идти на встречу, какой-то ознакомительный полет делать. Ребята уже первый огромный шаг сделали, некоторые ВЛЭК сделали, деньги за это заплатили. Они больные небом, в хорошем смысле слова, понимаете? Я сам проходил такое давным давно, ребят жалко, поверьте. Я с ними разговаривал лично, в глаза смотрел и мне стыдно, что мы не можем их поднять в небо, — продолжает собеседник.

Автор фото: dosaaf.tatarstan.ru

Официальная позиция ДОСААФ РТ осталась неизвестной. Нам удалось созвониться, как сказали собеседники, с и.о. организации Денисом Марданшиным. Однако он сообщил, что не является руководителем, а лишь заместителем начальника по общим вопросам и не уполномочен комментировать. Он рекомендовал направить письменный запрос, поскольку сформировать ответ должны учредители ДОСААФ РТ (ДОСААФ РФ и Кабинет министров РТ). Но заверил, что в курсе ситуации, вопрос держится на контроле и работа по решению уже ведется.

Редакция «Вечерней Казани» направит официальные запросы во все ответственные организации. Полученные разъяснения будут опубликованы по мере поступления ответов.