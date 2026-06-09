Длина составит чуть более 5,4 километра вместо изначально предполагавшихся 5,8 километра.

Автор фото: Институт развития города Казани

Строительство дороги и парковки к курорту «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана было одобрено по результатам археологической экспертизы. Документ размещен на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Длина дороги составит чуть более 5,4 километра, при этом изначально предполагалось 5,8 километра. Площадь парковки составит около 16,8 тысячи квадратных метров.

В ходе экспертизы установили, что все известные археологические памятники находятся вне зоны дороги или парковки. Также район работ расположен вне территории исторических поселений. Из-за этого планируемые работы не создают угрозы разрушения объектов культурного наследия различных видов и эпох.

Нужды в проведении охранных археологических мероприятий или изменении проекта нет.

Автор фото: скриншот документации

Напомним, «Казань марина» станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. Там готовятся создать девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами, курорт сможет принимать до 620 тысяч туристов в год.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Ранее сообщалось, что туркомплекс «Казань марина» ждет прохождение государственной экспертизы и проведение коммуникаций. В прошлом году в республике закончили разрабатывать документы по территориальному планированию «Казань марины». В 2026 году планируется прохождение государственной экспертизы на разрабатываемые проекты. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в 2,4 миллиарда рублей на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2027—2028 годах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.