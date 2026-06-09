Проект дороги к «Казань марине» одобрили в ходе археологической экспертизы
Длина составит чуть более 5,4 километра вместо изначально предполагавшихся 5,8 километра.
Строительство дороги и парковки к курорту «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана было одобрено по результатам археологической экспертизы. Документ размещен на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Длина дороги составит чуть более 5,4 километра, при этом изначально предполагалось 5,8 километра. Площадь парковки составит около 16,8 тысячи квадратных метров.
В ходе экспертизы установили, что все известные археологические памятники находятся вне зоны дороги или парковки. Также район работ расположен вне территории исторических поселений. Из-за этого планируемые работы не создают угрозы разрушения объектов культурного наследия различных видов и эпох.
Нужды в проведении охранных археологических мероприятий или изменении проекта нет.
Напомним, «Казань марина» станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. Там готовятся создать девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами, курорт сможет принимать до 620 тысяч туристов в год.
Источник: ИД «Вечерняя Казань»
Ранее сообщалось, что туркомплекс «Казань марина» ждет прохождение государственной экспертизы и проведение коммуникаций. В прошлом году в республике закончили разрабатывать документы по территориальному планированию «Казань марины». В 2026 году планируется прохождение государственной экспертизы на разрабатываемые проекты. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в 2,4 миллиарда рублей на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2027—2028 годах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сотрудник комендатуры получил диагноз, не позволяющий продолжать службу. Планировал выдать недуг за военную травму, однако в страховой «просекли» обман и обратились в прокуратуру. Спасаясь от тюрьмы, парень наговорил на своего врача.
В деле Гумера Нафиева, обвиняемого в получении взятки в три миллиона рублей, завершились прения сторон — защита требует оправдания.
Шесть домов напротив нового театра Камала получили общий стиль, подсветку и тёплые фасады.
Заведующая бельем в общежитии «козыряла» связями в институте, чем привлекла внимание учащихся с низкой успеваемостью. Всего за несколько тысяч обещала проставить сессию, но позже двоечников отчисляли за несдачу экзаменов.
Розничный долг жителей России перед банками преодолел историческую планку в 45 триллионов рублей, и республика не осталась в стороне. Несмотря на охлаждающие меры ЦБ и жесткую денежно-кредитную политику, люди продолжают уходить в долги.