Оптимизация затрат на персонал стал последним писком моды: компании сокращают фонд оплаты труда, избавляясь от «ненужных« сотрудников. Рост зарплат от отрасли к отрасли стал неоднородным. Рассказываем, почему найти работу стало так трудно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доля компаний, планирующих сократить расходы на персонал, увеличилась по итогам первого квартала 2026 года с 12,4% до 25%. Об этом говорится в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам респондентов, в первую очередь они собираются сократить найм сотрудников. Около 50% организаций допустили увольнение части персонала, перевод работников на неполный рабочий день и направление сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты. Причиной данного решения большинство участников опроса указали снижение спроса на продукцию и услуги. В топе факторов, тормозящих развитие деятельности, также числятся недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств.

По данным hh.ru на апрель, в Казани на одну вакансию в среднем приходилось 11,6 резюме. Годом ранее этот показатель был почти вдвое меньше — 6,3 резюме на вакансию. Наиболее сильный дефицит кадров в Татарстане наблюдается в сфере розничной торговли. По данным hh-индекса, здесь на 1 активную вакансию приходится 3,3 активных резюме. При этом нормой принято считать показатель от 4 до 8.

В ряде сфер, по данным hh.ru, соотношение активных резюме к активным вакансиям за год выросло. Cоискателям может быть труднее найти подходящую вакансию в следующих сферах: «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Высший и средний менеджмент», «Маркетинг, реклама, PR».

«Вакансий много, а работу найти сложно»

На рынке сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, низкая безработица, а с другой — жалобы на рост конкуренции и непробиваемость ИИ, признала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, многие рекрутеры говорят о том, что сейчас рынок поляризуется, найти работу становится сложнее, несмотря на общий кадровый голод. При этом рост числа вакансий произошел не во всех сферах. Наиболее заметно конкуренция выросла в ИТ, строительстве, медицине, образовании.

— Важный нюанс: цифра 11,5 на вакансию – это «средняя температура по больнице». В то время как офисные сотрудники (бухгалтеры, юристы, администраторы) уже сталкиваются с жестким отбором на линейные позиции, остро не хватает врачей, продавцов, инженеров и квалифицированных рабочих. Дело в том, что нет подходящих кандидатов. Возникает парадокс: вакансий много, а работу найти сложно, — рассуждала собеседница «Вечерней Казани».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вместо массовых увольнений происходит скрытая оптимизация: организации приостанавливают активный найм сотрудников или очень тщательно подбирают кандидатов, буквально изучая каждую деталь. Практикуется перевод работников на неполный рабочий день, а взамен выпавших сотрудников перераспределение обязанностей идет внутри оставшейся команды. Также наблюдается замедление стремительного роста зарплат.

— Прибавки будут получать только действительно ценные специалисты в дефицитных сферах. В массовых «офисных» профессиях зарплаты могут остаться на прежнем уровне. Конкуренция на рынке труда будет усиливаться за счет сокращения количества вакансий и ужесточения требований, а не за счет появления армии безработных, — прогнозирует Лоикова.

Собеседница уточнила, что, несмотря на существующий дефицит кадров, поиск работы по массовым специальностям станет сложнее: сегодня дефицит означает не наличие очереди из желающих работать, а отсутствие квалифицированных специалистов с нужным набором профессиональных и личных качеств. Рынок труда из рынка соискателя, когда кандидаты могли диктовать любые условия, смещает фокус в сторону более строгого отбора. В этой новой реальности главным инструментом соискателя становится не просто опыт, а умение правильно упаковать свои умения и навыки через текст резюме, а самое главное — подтвердить все, о чем утверждается в анкете.

Дефицит кадров стал неоднородным

Основатель компании HRP Наталья Громова-Климович подтвердила, что компании не увольняют сотрудников массово, но открывают меньше новых позиций. При этом соискатели стали активнее, отсюда и создается ощущение кризиса.

— Мы видим четкое разделение. В нефтегазовой отрасли и в производстве заморозка найма ощутимее всего. А в логистике и фармацевтике наоборот, спрос сохраняется, но компании стали жестче отсеивать кандидатов, — рассказала эксперт.

Среди актуальных тенденций Громова-Климович выделила три основные: компании переходят на скрытую оптимизацию, предлагают неполный день или отпуск без содержания, и сотрудник уходит сам. Во-вторых, вырос спрос на аутсорсинг персонала, особенно в рабочем секторе. Производственные предприятия не готовы содержать свой штат, так как дешевле обратиться к специалистам на аутсорсе. И последний тренд — почти заморожен наем топ-менеджеров: бизнес не готов к дорогим назначениям, а собственники переходят к собственноручному управлению компанией.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По словам руководителя кадрового агентства Татьяны Кочневой, отклик удвоился на офисные позиции, при этом на узкопрофильные и рабочие специальности в производстве, логистике и ритейле дефицит сохраняется.

— Мы видим не общий «перегрев» предложения, а перераспределение: больше стало на рынке труда кандидатов, на которых нет спроса. Среди них конкуренция за работу усилилась, по остальным продолжается борьба за кандидатов, — поделилась собеседница.

Главным трендом на рынке труда стала поляризация спроса. Растет спрос на высококвалифицированных рабочих и на массовый линейный персонал. Средний офисный сотрудник оказался в зоне риска. Компании предпочитают «растить» своих, чем искать сотрудников снаружи: это дешевле, быстрее, надежнее. Кандидаты же все чаще выбирают не только зарплату, но и график, локацию, возможность обучения.

Эксперт согласилась, что оптимизация стала заметным трендом, но уточнила, что сокращение расходов не означает массовые увольнения. Чаще на рынке встречается заморозка новых ставок и «естественная» текучесть без замены. Работодатели пересматривают мотивацию, делая акцент на премиальную часть, привязанную к результату. А часть функций передается на аутсорс или автоматизируется.

Кого ищут работодатели?

Руководитель направления подбора и оценки агентства кадровых решений «ЮВИКА» Айгуль Чивикова заметила, что работодатели хотят нанимать сотрудников «на сейчас», то есть ищут готовых специалистов, которые сразу покажут результат, а не через полгода раскачки. Также востребованы сотрудники-универсалы: бизнесу нужны люди, которые могут совмещаться задачи и быстро переключаться. Компании уже не так щедры в зарплатных предложениях и аккуратнее рассчитывают фонд оплаты.

— Работодатели все чаще хотят видеть не поток резюме, а двух-трех точных кандидатов. С этим мы работаем каждый день: подбор идет не на количество, а на точность попадания, — добавила эксперт.

Сокращение расходов на персонал заметна, и очень сильно: почти четверть компаний затянули пояса, сказала Чивикова. Заморозка найма, перевод на неполный день, проектные договоры вместо штата уже стали обыденностью. Но чаще речь идет не об увольнениях, а о том, чтобы собрать компактную и сильную команду без лишних людей. Компаниям нужны готовые бойцы, а не новички «на вырост».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Директор рекрутинговой компании «Бизнес-партнер» Юлия Касилова обратила внимание на то, что кризис для рыночной экономики - явление системное, он приходит периодически. И в этот кризис, как и в предыдущие, компании сокращают в первую очередь офисный и линейный персонал. Соискателей на рынке стало больше, это количественный показатель, а не качественный, так как в первую очередь увольняют не самых сильных сотрудников. Наиболее профессиональные сейчас держатся за свои места, а компании за них.

— Сталкиваемся в своей работе с тем, что старый работодатель перебивает новый оффер, лишь бы удержать ценного работника. Поэтому дефицит профессиональных кадров и узких специалистов сохраняется, — поделилась эксперт.

Конкуренция на рынке труда усилилась, но пока не достигла критической точки: большинство соискателей, переходя с одного места работы на другое, все же рассматривают зарплату чуть выше прежней. Работодатели, в свою очередь, понимают, что фонд оплаты труда нужно сокращать, что приводит к остановке зарплатной гонки. Многие компании уже снижают уровень зарплат, ограничивают или вовсе убирают премии.

Искусственный интеллект сделал поиск работы еще сложнее

С появлением ИИ-технологий многие компании стали оптимизировать работу. Сферу рекрутинга эта мода тоже не обошла стороной. Алгоритмы действительно стали чаще использоваться при обработке резюме, помогая HR-специалистам экономить время. Однако у этого явления есть обратная сторона. Большая часть резюме просто не доходит до работодателя, потому что автоматически отсеивается.

ИИ — это лишь вспомогательный инструмент, напоминают в hh.ru. Поэтому работодателям важно не только внедрять ИИ‑инструменты, но и грамотно обучать специалистов их использовать: понимать, как формируются критерии отбора и контролировать результаты.

— Цель таких решений не исключить живое участие рекрутера, а наоборот, освободить его время для более содержательного общения с кандидатами и сделать процесс подбора прозрачнее и комфортнее для всех сторон, — заметили в пресс-службе компании.

Опасения по поводу ИИ обоснованы, считает Зулия Лоикова. В этом году ИИ стал первым и главным этапом отбора в большинстве компаний, так как бизнес вынужден сокращать расходы на персонал, и доля компаний, которые применяют такие технологии, выросла с 12,4% до 25%. Алгоритмы отсеивают сотни резюме за секунду, высвобождая 60% рутинной нагрузки рекрутера или руководителя, который отбирает кандидатов. Система работает как поисковик, сканирует текст на предмет точного совпадения с текстом вакансии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чтобы понравиться искусственному интеллекту, нужно мыслить не как креативный маркетолог, а как разработчик, оптимизирующий сайт, пояснила эксперт.

— Первый шаг: нужно адаптировать резюме под каждую вакансию. Не надо лениться, потому что ИИ ищет точные совпадения, и если его нет, то резюме автоматически «летит» в мусорную корзину. Второе: использовать язык вакансии. Копировать основные требования из описания вакансии, навыки, инструменты, технологии, методологии, и вписать их в свой опыт. Если работодатель ищет кандидата, владеющего 1С-бухгалтерией, у вас это должно отображено именно так, а не «знание учетных программ». Пишите на понятном языке, но без лишнего креатива. Называйте разделы стандартно: опыт работы, навыки, образование. Избегайте сложной инфографики, таблиц, нестандартных шрифтов. ИИ их может не понимать и автоматически ставить пробелы, — рассказала Лоикова.

Причина отказа по вакансиям кроется не в злом алгоритме, а в масштабе, заметила Татьяна Кочнева. Это диктует рынок: например, на одну вакансию среднего офис-менеджера сейчас приходит около 200–500 откликов, на вакансию менеджера по маркетплейсам — около 1000. Физически прочитать каждый невозможно, а ИИ-фильтры решают задачу первичной сортировки, ищут соответствие ключевым критериям, таким как опыт, навыки, локация. Проблема возникает, когда резюме составлено «для человека», а не для машины: без четкой структуры и релевантных ключевых слов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперт перечислила три правила составления резюме:

1. Важна структура, а не творчество. Нужны четкие заголовки: «Опыт работы», «Навыки», «Образование». ИИ не любит креатив в оформлении.

2. Используйте ключевые слова из вакансии. Если в описании указано «B2B-продажи», «управление командой» — эти фразы должны быть в вашем резюме, в том же написании.

3. Конкретика вместо общих фраз. Не «успешно руководил», а «увеличил продажи на 30% за 6 месяцев, команда 8 человек». Цифры и факты ИИ считывает лучше, чем эпитеты.

Также Кочнева посоветовала перед отправкой скопировать текст вакансии и свое резюме в бесплатный ИИ-анализатор. Он покажет, насколько вы «видимы» для алгоритма.

Иногда из-за ИИ-фильтра автоматически отклоняются интересные кандидаты, заметила Юлия Касилова. Но она подчеркнула, что действительно профессиональный рекрутер просмотрит все отклики, особенно когда вакансия сложная и подходящих кандидатов не так много.

— Человек, безусловно, оценивает вакансии по-другому. Грубо говоря, если у медсестры написано «среднее образование», под которым имеется в виду среднее специальное образование, то есть медучилище, ИИ может оценить этот пункт, как школьное образование. Поэтому при заполнении резюме соискателю нужно писать более точно и развернуто, прописывать те же слова, что в вакансии. Тогда ИИ сочтет резюме релевантным и пропустит его. Небольшой совет: в вакансии рекрутер обычно оставляет свой контакт. И если считаете, что вы на нее подходите, то можно писать и звонить, писать в чат hh.ru, и обойти таким образом ИИ. Пришлите свое резюме лично на почту рекрутеру, либо на адрес, указанный на сайте компании, — поделилась эксперт.

Что будет с наймом дальше?

Российский рынок труда находится в стадии структурной перестройки, считают в hh.ru. По данным Росстата, безработица в стране находится на рекордно низком уровне, 2,2%, что ставит дефицит кадров и навыков ключевым вызовом, особенно в транспорте, логистике, промышленности и строительстве.

— По нашим прогнозам, в 2026 году конкуренция за квалифицированный персонал останется высокой, и работодателям потребуется еще более гибко подходить к удержанию сотрудников, — считают в компании.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В своем базовом сценарии на 2026-2027 годы Татьяна Кочнева прогнозирует сохранение конкуренции за сильных кандидатов, даже если общий поток резюме вырастет. Гибкость станет новой валютой. Компании, которые предложат гибридный график, обучение, прозрачную карьеру, будут выигрывать таланты. Регионы получат преимущество: удаленка и релокация внутри России сделают Казань, Набережные Челны, Иннополис привлекательными для специалистов, которые раньше смотрели только на Москву.

Сложности в поиске работы при дефиците кадров будут нарастать, уверена эксперт.

— Парадокс объясняется просто: дефицит не везде, а требования растут. Компании экономят на ошибках найма и ищут «готового» специалиста с нужным опытом, навыками и соответствием корпоративной культуре. В результате новичкам и тем, кто меняет сферу, действительно сложнее «войти в поток». Кандидатам с размытым опытом или устаревшими навыками алгоритмы и рекрутеры отказывают быстрее, но для тех, кто инвестирует в актуальные компетенции и умеет «упаковать» свой опыт, возможностей по-прежнему больше, чем год назад, — пояснила руководительница кадрового агентства.

Главный совет специалиста соискателям 2026: «Не ждите идеальной вакансии, а развивайте навыки, которые нужны рынку сейчас (цифровая грамотность, коммуникация, адаптивность). И помните: резюме - это не автобиография, это маркетинговый документ. Продавайте не процесс, а результат».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

А что же с зарплатами? По мнению специалиста по подбору персонала кадрового агентства HR-Profi Владислава Никитина, их уровень будет расти преимущественно в отраслях с активными инвестиционными вливаниями. Например, в обрабатывающей промышленности, строительстве, машиностроении и особенно в сегменте станкостроения, где присутствует государственное финансирование. В некоторых секторах ИТ также фиксируются проекты с привлечением инвестиций. Неплохо обстоят дела в сельском хозяйстве и фармацевтике: крупные государственные учреждения активно развиваются, рынок расширяется, следовательно, ожидается активный набор кадров с достойными зарплатными предложениями.

В остальных сферах ситуация ухудшится: рост доходов замедляется или прекращается, происходит оптимизация затрат и уменьшение премиальных фондов. В этих условиях многие специалисты будут держаться за свои места, одновременно ведя скрытный или явный поиск альтернативных вариантов. В итоге, несмотря на кажущуюся стабильность, ситуация может значительно различаться в зависимости от отрасли и региона: где-то продолжается привлечение инвестиций и набор сотрудников, а в других — сокращение или стагнация.