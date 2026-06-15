Метшин: «Город полностью готов к АСЕАН — впереди ответственная неделя»
Среди гостей ожидается и глава государства России Владимир Путин.
В ближайшие дни в столицу Татарстана начнут съезжаться высокопоставленные гости. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. Он заявил, что город полностью готов к предстоящему саммиту «Россия – АСЕАН», ожидается ответственная неделя. Всего должны прибыть 14 делегаций и главы государств. Среди гостей ожидается и президент России Владимир Путин.
- Каждое международное мероприятие выводит на новый уровень нашу Казань и наше умение принимать гостей, начиная от аэропорта и заканчивая гостиничным хозяйством. Это большая нагрузка и большая ответственность, – отметил мэр.
Особое внимание в ходе подготовки уделили цветочному оформлению улиц. По словам Метшина, изменения уже успели заметить и оценить гости города. В частности, оформление Казани высоко оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее в городе также прошло заседание министров иностранных дел ОДКБ.
Метшин напомнил, что на прошлой неделе в Казань прибыли две слонихи, подаренные Лаосом президенту России. Мэр поручил уделить животным особое внимание.
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