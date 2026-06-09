Всего специалисты изъяли более 1600 незаконных орудий лова рыбы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 25 апреля по 5 июня в Татарстане проходит операция «Нерест». Инспекторы ловят незадачливых рыбаков, которые нарушают законы о ловле рыбы. За это время из водоемов было изъято 1687 незаконных орудий лова, что позволило предотвратить ущерб на более 35 миллионов рублей, сообщил зампредседателя Госкомитета Татарстана по биоресурсам Радик Мутахаров.

К административной ответственности привлечено 865 рыбаков. За нарушения полагается штраф от двух до пяти тысяч рублей. Также выявлено 28 фактов с признаками уголовного деяния, здесь штраф уже больше - от 300 до 500 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы до двух лет.

Например, в конце мая в Куйбышевском водохранилище задержан мужчина, который выловил с помощью сетей 22 рыбы. Поймали и двух рыбаков в заказнике «Дельта реки Белой» - они незаконно выловили 445 раков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В целом для благоприятного нереста специалисты установили более 27 километров нерестилищ в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах.

Ранее мы писали, что в столице Татарстана выявили свыше 340 случаев незаконного подключения к сетям водоснабжения. За нарушение предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей.

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