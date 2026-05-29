Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января по май в Казани зарегистрировано более 340 случаев несанкционированного подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Из них от сетей отключили 184 объекта, сообщили в МУП «Водоканал».

Подобные нарушения приводят к авариям, прорывам и подтоплениям, что увеличивает затраты на обслуживание сетей и создает риск порчи имущества. За это предусмотрены штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Абоненту также выставляют счет за незаконное потребление воды с учетом диаметра подключенной трубы и периода незаконного потребления. Здесь суммы достигают 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что казанцам вернули 660 тысяч рублей переплаты за воду. Жители Московского района начали замечать завышенные счета за ХГС и пожаловались в Жилинспекцию.

