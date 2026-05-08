Казанцам вернули 660 тысяч рублей переплаты за воду

Жители Московского района начали замечать завышенные счета за ХГС и пожаловались в Жилинспекцию.

Водоканал вернул горожанам более 660 тысяч рублей, которые они переплатили за холодное водоснабжение и водоотведение. Об этом после жалобы жильцов позаботились в ГЖИ, сообщает пресс-служба инспекции.

Завышенные счета приходили казанцам, проживающим на улицах Гудованцева, 1, 3, Тунакова, 43, Фурманова, 25. Жители решил обратиться в инспекцию, которая провела проверку документов УК «Партнер» и Водоканала. На одного человека рассчитывали 6,6 кубических метра воды, хотя по факту норма для этих улиц — 3,86 куба на Гудованцева и 5,78 куба на Фурманова и Тунакова.

В итоге Водоканал получил предостережение, а материалы направили в прокуратуру.

Ранее был опубликован график отключения горячей воды в Казани. Обслуживание сетей, из-за которого жителей лишают удобств, начнется в мае и закончится в августе.

