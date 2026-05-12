ЖКХ
12 мая 21:07
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

С мусорок Казани за неделю вывезли 164 тысячи кубометров отходов

Было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.

С мусорок Казани за неделю вывезли 164 тысячи кубометров отходов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За неделю из мусорных контейнеров вывезли 164,1 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».

Из желтых контейнеров для раздельного сбора вывезли свыше 2,7 тысячи кубометров вторсырья. Также было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.

Раздельный сбор отходов в желтых контейнерах осуществляется по пяти фракциям: стекло (бутылки, банки – цветные и прозрачные), металл (алюминиевые и стальные банки, крышки), бумага (картон, офисная бумага), пластик (бутылки, канистры, флаконы), тетрапаки (упаковки от соков, молока).

Напомним, что с каждым годом казанцы производят всё больше мусора — количество отходов растет постоянно. На полигоне «Восточный», куда стекается 92% мусора Казани (ещё 8% дают несколько муниципалитетов), сортировочная линия перерабатывает 200–220 тонн отходов ежедневно. При этом тарифы регоператора (УК «ПЖКХ»), как они сами признаются, делают работу практически нерентабельной. Вместе с тем жители сортируют меньше, предприниматели банкротятся, а мусорная реформа буксует.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.