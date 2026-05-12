Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За неделю из мусорных контейнеров вывезли 164,1 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».

Из желтых контейнеров для раздельного сбора вывезли свыше 2,7 тысячи кубометров вторсырья. Также было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.

Раздельный сбор отходов в желтых контейнерах осуществляется по пяти фракциям: стекло (бутылки, банки – цветные и прозрачные), металл (алюминиевые и стальные банки, крышки), бумага (картон, офисная бумага), пластик (бутылки, канистры, флаконы), тетрапаки (упаковки от соков, молока).

Напомним, что с каждым годом казанцы производят всё больше мусора — количество отходов растет постоянно. На полигоне «Восточный», куда стекается 92% мусора Казани (ещё 8% дают несколько муниципалитетов), сортировочная линия перерабатывает 200–220 тонн отходов ежедневно. При этом тарифы регоператора (УК «ПЖКХ»), как они сами признаются, делают работу практически нерентабельной. Вместе с тем жители сортируют меньше, предприниматели банкротятся, а мусорная реформа буксует.

