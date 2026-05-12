С мусорок Казани за неделю вывезли 164 тысячи кубометров отходов
Было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.
За неделю из мусорных контейнеров вывезли 164,1 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».
Из желтых контейнеров для раздельного сбора вывезли свыше 2,7 тысячи кубометров вторсырья. Также было зачищено более 13 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.
Раздельный сбор отходов в желтых контейнерах осуществляется по пяти фракциям: стекло (бутылки, банки – цветные и прозрачные), металл (алюминиевые и стальные банки, крышки), бумага (картон, офисная бумага), пластик (бутылки, канистры, флаконы), тетрапаки (упаковки от соков, молока).
Напомним, что с каждым годом казанцы производят всё больше мусора — количество отходов растет постоянно. На полигоне «Восточный», куда стекается 92% мусора Казани (ещё 8% дают несколько муниципалитетов), сортировочная линия перерабатывает 200–220 тонн отходов ежедневно. При этом тарифы регоператора (УК «ПЖКХ»), как они сами признаются, делают работу практически нерентабельной. Вместе с тем жители сортируют меньше, предприниматели банкротятся, а мусорная реформа буксует.
