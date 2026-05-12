Татарстан не вошел в лидеры рейтинга по доступности электроэнергии
Несмотря на то, что государство регулирует цены на «свет», разброс между регионами оказался значительным.
Жители республики со средней зарплатой могут себе позволить тратить 13 449 киловатт в час. С таким результатом Татарстан занял только 23-е место в рейтинге доступности электроэнергии по стране, подсчитали аналитики РИА Новостей.
Лидерами списка стали Иркутская область (почти 46 тысяч киловатт в час) и Ямало-Ненецкий автономный округ (36 киловатт в час). На последний местах оказались Ивановская область с показателем в семь тысяч киловатт и Калмыкия, где на среднюю зарплату можно оплатить всего 6,4 киловатта в час.
В среднем 100 киловатт в час в квартирах без электроплит и при минимальном потреблении обойдется татарстанцам в 582 рубля. Несмотря на то, что государство регулирует цены на «свет», разброс между регионами оказался значительным. Разница образуется из-за продвинутости энергосектора в каждом отдельном субъекте, уровня инфраструктуры и наличия ГЭС.
По России средний тариф на электроэнергию повысился на 1,8 процента со второй половины 2025 года и составил 5,95 рубля за киловатт в час. Однако стоимость вновь поднимется 1 октября из-за запланированного роста тарифов.
Ранее мы писали, что потребление электроэнергии в Татарстане вышло на уровень, который ожидали лишь к 2028 году. Только за прошедший год республика четыре раза побила рекорды по электропотреблению. Власти активно усиливают работу по снабжению, но не везде успешно.
