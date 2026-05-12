12 мая 15:42
Татарстан не вошел в лидеры рейтинга по доступности электроэнергии

Несмотря на то, что государство регулирует цены на «свет», разброс между регионами оказался значительным.

Автор фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жители республики со средней зарплатой могут себе позволить тратить 13 449 киловатт в час. С таким результатом Татарстан занял только 23-е место в рейтинге доступности электроэнергии по стране, подсчитали аналитики РИА Новостей.

Лидерами списка стали Иркутская область (почти 46 тысяч киловатт в час) и Ямало-Ненецкий автономный округ (36 киловатт в час). На последний местах оказались Ивановская область с показателем в семь тысяч киловатт и Калмыкия, где на среднюю зарплату можно оплатить всего 6,4 киловатта в час.

В среднем 100 киловатт в час в квартирах без электроплит и при минимальном потреблении обойдется татарстанцам в 582 рубля. Несмотря на то, что государство регулирует цены на «свет», разброс между регионами оказался значительным. Разница образуется из-за продвинутости энергосектора в каждом отдельном субъекте, уровня инфраструктуры и наличия ГЭС.

По России средний тариф на электроэнергию повысился на 1,8 процента со второй половины 2025 года и составил 5,95 рубля за киловатт в час. Однако стоимость вновь поднимется 1 октября из-за запланированного роста тарифов.

Ранее мы писали, что потребление электроэнергии в Татарстане вышло на уровень, который ожидали лишь к 2028 году. Только за прошедший год республика четыре раза побила рекорды по электропотреблению. Власти активно усиливают работу по снабжению, но не везде успешно.

