6 мая 13:53
«Вечерняя Казань»

Казань отличилась числом инцидентов с газом

Сотрудники аварийной службы выезжали на вызовы 210 раз по Татарстану.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За четыре месяца 2026 года в Татарстане произошло 210 происшествий с газом. Самые частые причины - отравления угарным газом (31 случай), утечки газа из-за негерметичных соединений (67), проблемы с тягой (39), повреждения дымоходов (23) и затопление газопроводов (15). Об этом сообщили в Госжилинспекции республики.

Больше всего инцидентов случилось в Казани (124), Бугульминском (41) и Альметьевском (16) районах. В 15 случаях жители самовольно установили газовые колонки, что привело к попаданию воды в газопровод. Случаи были в Казани (9), Бугульме (3), Альметьевске (2) и Нурлате.

Проблемы с обратной тягой наблюдались в Казани (18), Бугульминском районе (17), Нурлатском (2), а также по одному случаю в Буинском и Зеленодольском районах. Помимо прочего, произошло 20 пожаров, на которые выезжали инспекторы, чтобы отключить газоснабжение.

Ранее сообщалось, что более 300 татарстанцев оштрафовали за недопуск газовщиков в квартиры. За три месяца Жилищная инспекция выписала штрафов на 671 тысячу рублей.

