За три месяца Жилищная инспекция выписала штрафов на 671 тысячу рублей.

В Татарстане с января по март этого года оштрафовали 117 человек на общую сумму 671 тысячу рублей. Под санкции попали не только владельцы квартир, но и представители газовых служб. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция республики.

Причины штрафов оказались разными: кто-то не пускал специалистов на проверку, кто-то менял оборудование без разрешения, а кто-то вовсе отказывался заключать договор на техобслуживание.

Самое массовое нарушение — недопуск газовиков в квартиру. Таких случаев насчитали 376, а общая сумма штрафов по ним составила 409 тысяч рублей. Отказывая специалистам, жилец рискует не только деньгами, но и безопасностью всего дома.

На втором месте — уклонение от заключения договора на техобслуживание. Зафиксировано 44 таких случая, штрафы — 206 тысяч рублей. Без договора газовое оборудование может годами не проходить проверку, что в итоге грозит куда более серьезными последствиями.

Самовольная замена оборудования и перепланировки с нарушением газовых норм встречаются реже, но тоже фиксируются.

Пострадал от проверок и сотрудник газовой службы. Начальника Верхнеуслонского районного газоэксплуатационного участка компании «Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 25 тысяч рублей — за ненадлежащее проведение техобслуживания внутридомового оборудования.

Ранее сообщалось, что чаще всего казанцы травятся угарным газом в старых 5-этажных хрущевках. За 2025 год из-за нарушений газовых норм пострадали 68 человек, четверо погибли.

