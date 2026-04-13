ЖКХ
13 апреля 09:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Более 300 татарстанцев оштрафовали за недопуск газовщиков в квартиры

За три месяца Жилищная инспекция выписала штрафов на 671 тысячу рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане с января по март этого года оштрафовали 117 человек на общую сумму 671 тысячу рублей. Под санкции попали не только владельцы квартир, но и представители газовых служб. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция республики.

Причины штрафов оказались разными: кто-то не пускал специалистов на проверку, кто-то менял оборудование без разрешения, а кто-то вовсе отказывался заключать договор на техобслуживание.

Самое массовое нарушение — недопуск газовиков в квартиру. Таких случаев насчитали 376, а общая сумма штрафов по ним составила 409 тысяч рублей. Отказывая специалистам, жилец рискует не только деньгами, но и безопасностью всего дома.

На втором месте — уклонение от заключения договора на техобслуживание. Зафиксировано 44 таких случая, штрафы — 206 тысяч рублей. Без договора газовое оборудование может годами не проходить проверку, что в итоге грозит куда более серьезными последствиями.

Самовольная замена оборудования и перепланировки с нарушением газовых норм встречаются реже, но тоже фиксируются.

Пострадал от проверок и сотрудник газовой службы. Начальника Верхнеуслонского районного газоэксплуатационного участка компании «Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 25 тысяч рублей — за ненадлежащее проведение техобслуживания внутридомового оборудования.

Ранее сообщалось, что чаще всего казанцы травятся угарным газом в старых 5-этажных хрущевках. За 2025 год из-за нарушений газовых норм пострадали 68 человек, четверо погибли.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
