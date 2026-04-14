ЖКХ
14 апреля 09:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жалоб на грязь в подъездах Татарстана стало в шесть раз больше

Меньше всего пишут из Казани, а лидером по жалобам стали Набережные Челны.

Автор фото: Алексей Иванов / РИА Новости

В Татарстане за неделю заметно выросло число жалоб на уборку в подъездах — их стало в шесть раз больше, всего 42. При этом общее количество негативных комментариев в социальных сетях снизилось на 77 и составило 227, сообщила пресс-служба Жилищной инспекции республики.

Особенно сильно сократились жалобы на протекающую канализацию — почти в четыре раза, до 10. Почти вдвое меньше стало обращений о необходимости текущего и капитального ремонта (15). Также снизилось число жалоб на перетоп в квартирах.

По географии: больше всего негативных сообщений поступило из Набережных Челнов — 57. На втором месте Бугульма — 49 жалоб (в три раза больше, чем раньше). В Нижнекамске обращений стало почти вдвое больше — 29. А вот жители Казани, наоборот, стали писать в два раза меньше — всего 23 сообщения.

В Жилищной инспекции напомнили: каждый негативный пост или комментарий в соцсетях может стать поводом для проверки. В отношении управляющей организации её проводят, если из одного дома за три месяца поступит пять разных жалоб.

Ранее мы писали, что россиянам грозят штрафы за выбрасывание мусора в урну у подъезда. Сумма наказания до 15 тысяч рублей.

Также сообщалось, что более 300 татарстанцев оштрафовали за недопуск газовщиков в квартиры. За три месяца Жилищная инспекция выписала штрафов на 671 тысячу рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.