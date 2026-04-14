Меньше всего пишут из Казани, а лидером по жалобам стали Набережные Челны.

Автор фото: Алексей Иванов / РИА Новости

В Татарстане за неделю заметно выросло число жалоб на уборку в подъездах — их стало в шесть раз больше, всего 42. При этом общее количество негативных комментариев в социальных сетях снизилось на 77 и составило 227, сообщила пресс-служба Жилищной инспекции республики.

Особенно сильно сократились жалобы на протекающую канализацию — почти в четыре раза, до 10. Почти вдвое меньше стало обращений о необходимости текущего и капитального ремонта (15). Также снизилось число жалоб на перетоп в квартирах.

По географии: больше всего негативных сообщений поступило из Набережных Челнов — 57. На втором месте Бугульма — 49 жалоб (в три раза больше, чем раньше). В Нижнекамске обращений стало почти вдвое больше — 29. А вот жители Казани, наоборот, стали писать в два раза меньше — всего 23 сообщения.

В Жилищной инспекции напомнили: каждый негативный пост или комментарий в соцсетях может стать поводом для проверки. В отношении управляющей организации её проводят, если из одного дома за три месяца поступит пять разных жалоб.

