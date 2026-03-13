Россиянам грозят штрафы за выбрасывание мусора в урну у подъезда
Сумма наказания до 15 тысяч рублей.
Жителей России накажут штрафами за выбрасывание мусора в урны у подъезда. Такие действия могут быть квалифицированы как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, пишет телеграм-канал Shot.
Для тех, кто специально выбрасывает мусор в урну у подъезда, подготовили штрафы от 500 до тысячи рублей. А если мусор окажется пожароопасным, например, выкинули бумагу, строительные отходы и другие легковоспламеняющиеся материалы, то грозит штраф от 5 до 15 тысяч.
Ранее сообщалось, что на владельца участка в Казани возбудили дело из-за строительного мусора. Ущерб составил свыше 390 миллионов рублей. Было установлено, что во время работ по выравниванию территории для расширения площади застройки в сторону оврага использовался насыпной грунт, состоящий из строительного мусора.
