Общество
13 марта 11:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам грозят штрафы за выбрасывание мусора в урну у подъезда

Сумма наказания до 15 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей России накажут штрафами за выбрасывание мусора в урны у подъезда. Такие действия могут быть квалифицированы как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, пишет телеграм-канал Shot.

Для тех, кто специально выбрасывает мусор в урну у подъезда, подготовили штрафы от 500 до тысячи рублей. А если мусор окажется пожароопасным, например, выкинули бумагу, строительные отходы и другие легковоспламеняющиеся материалы, то грозит штраф от 5 до 15 тысяч.

Ранее сообщалось, что на владельца участка в Казани возбудили дело из-за строительного мусора. Ущерб составил свыше 390 миллионов рублей. Было установлено, что во время работ по выравниванию территории для расширения площади застройки в сторону оврага использовался насыпной грунт, состоящий из строительного мусора.

