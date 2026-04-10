В Казани с начала года обнаружили 145 незаконных врезок к коммунальным сетям
Собственникам объекта нужно будет компенсировать все потраченные ресурсы, штрафы и расходы.
За первый квартал 2026 года в Казани нашли 145 случаев несанкционированного подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, а за весь прошлый год - 352. Об этом сообщили в Водоканале.
Для поиска нарушений к месту выезжают агенты, инженеры, слесаря, выездные инспекторы Водоканала. Из обнаруженных в 2025 году самовольных подключений от воды и канализации отключили 263 объекта, из них 209 – по водопроводу, и 54 – по канализации.
По данным службы, количество незаконных подключений постепенно идет на спад. В Водоканале напомнили, что такие врезки ведут к значительным перегрузкам систем водоснабжения и канализации, из-за этого возникают аварийные ситуации, засоры и слабый напор воды.
Собственнику объекта после обнаружения врезки нужно будет компенсировать все потраченные ресурсы, штрафы и расходы. Ему выставляется счет с учетом диаметра подключенной трубы и периодом незаконного потребления, суммы могут достигать 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Казани прочистили более 430 засоров в сливных трубах. При этом воду в некоторых домах даже не отключали, хотя к такому ритуалу жители привыкли.
