Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за подключения нового водопровода после реконструкции сетей на улице Окраинной в Кировском районе Казани в некоторых поселках отключат воду. Водоснабжение прекратится с 9:00 2 июня до 9:00 3 июня, сообщили в МУП «Водоканал».

- В поселке Юдино воды не будет по улицам:

Березовая (Юдино), Берсутская, Бирюзовая, Больничная, Ветровая, Воркутинская, Гаванская, пер. Гаванский, пер. Герцена, Железнодорожников, Ильича, Колымская, Лейтенанта Красикова, Магазинная, Молодогвардейская, Нижняя (Юдино), Новостройки, Односторонняя Парковая, Окраинная, пер. Первомайский, Политехническая, Привокзальная, Приволжская, Прирельсовая, Революционная, пер. Революционный, Сортировочная,Тепловозников, пер. Тихий, Ферганская, Черемховская, Черногорская, Яна Юдина.

- В поселке Калинина по улицам:

Завокзальная, Равнинная, Поперечно-Равнинная, пер. Грушевый, пер. Яблоневый, Чусовая, Параллельная, пер. Кедровый, пер. Лиственный, пер. Ореховый, Красноборская 2-я, пер. Липовый, Еловая, Ново-Аракчинская, Красноборская 1-я, пер. Ясеневый, Поперечно-Красноборская, Звездная, Красноборская 3-я, пер. Березовый.

- В поселке Красная Горка по улицам:

Приволжская, Водников, Объединенная, Березовая, Новостройки, Богатырская, Гипсовая, пер. Дружный, Привокзальная, Лунная, Берсутская, пер. Тихий, Чукотская, пер. Зеленый, Дубъязская, Каширская, Прирельсовая.

- В поселке Новое Аракчино по улицам:

Приволжская, Новгородская, Завокзальная, Старо-Аракчинская 2-я, Летняя, Гипсовая, Станюковича, Тальниковая, Вагонная, пер. Поселковый, Лаишевская, пер. Новгородский, Минусинская, пер. Прибрежный, Запрогонная, пер. Железнодорожный, пер. Тальниковый, Поперечно-Тальниковая.

В целом под отключение попадают 115 многоквартирных жилых домов, 631 частный жилой дом, 41 административное здание и 14 социальных учреждений.

