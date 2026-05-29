Депутат Колунов объяснил правила благоустройства придомовых территорий
Все работы должны соответствовать нормам СанПиНа и ГОСТам.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости разъяснил, от чего зависит возможность благоустройства двора. Всё упирается в то, кому принадлежит земля.
Если участок стоит на кадастровом учёте как часть общего имущества многоквартирного дома, заниматься озеленением будет управляющая компания за счёт средств на содержание здания. Но посадить деревья, разбить клумбы или привести в порядок газон по желанию нескольких жильцов нельзя. Такие решения принимаются только на общем собрании собственников и утверждаются большинством голосов. При этом все работы должны соответствовать нормам СанПиНа, ГОСТам и местным правилам благоустройства.
Если же двор находится на муниципальной земле, ответственность за его содержание и озеленение несёт администрация округа.
