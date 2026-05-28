До конца голосования на выбор зон для благоустройства в Казани осталось 2 недели
В списке находятся 24 территории города.
Голосование за выбор общественных пространств для благоустройства продолжается в Казани, оно продлится до 12 июня. Об этом напомнили в мэрии.
Всего в списке 24 территории города. Из него можно выбрать одно, которое обновят в 2027 году. На выбор горожан представили общественные территории всех районов Казани.
К примеру, в сквере по улице Татарстан предлагается увековечить в скульптуре память о композиторе Саре Садыковой, установить малые архитектурные формы и дополнить озеленение. В Московском районе в перечне для обновления представлена территория возле Московского рынка. Помимо этого, предлагается благоустроить территорию вдоль реки Ноксы в Советском районе и обновить зеленые зоны в спальных районах, например, бульвар на улице Волгоградской.
Для голосования нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», выбрать территорию можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Ранее сообщалось, что первую территорию обновили в 2026 году в Казани по программе «Наш двор». Отремонтировали пространство у дома № 22 по улице Вишневского.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.