28 мая 12:50
До конца голосования на выбор зон для благоустройства в Казани осталось 2 недели

В списке находятся 24 территории города.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Голосование за выбор общественных пространств для благоустройства продолжается в Казани, оно продлится до 12 июня. Об этом напомнили в мэрии.

Всего в списке 24 территории города. Из него можно выбрать одно, которое обновят в 2027 году. На выбор горожан представили общественные территории всех районов Казани.

К примеру, в сквере по улице Татарстан предлагается увековечить в скульптуре память о композиторе Саре Садыковой, установить малые архитектурные формы и дополнить озеленение. В Московском районе в перечне для обновления представлена территория возле Московского рынка. Помимо этого, предлагается благоустроить территорию вдоль реки Ноксы в Советском районе и обновить зеленые зоны в спальных районах, например, бульвар на улице Волгоградской.

Для голосования нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», выбрать территорию можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Ранее сообщалось, что первую территорию обновили в 2026 году в Казани по программе «Наш двор». Отремонтировали пространство у дома № 22 по улице Вишневского.

