Городская среда
17 апреля 14:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Первую территорию обновили в 2026 году в Казани по программе «Наш двор»

Отремонтировали пространство у дома № 22 по улице Вишневского.

Автор фото: администрация Приволжского и Вахитовского районов

В Казани отремонтировали двор дома № 22 по улице Вишневского, он стал первой придомовой территорией в республике, обновленной в 2025 году по программе «Наш двор». Об этом сообщили в администрации Приволжского и Вахитовского районов.

Площадь благоустроенного пространства составляет 3,1 тысячи «квадратов», в доме проживают более 150 человек. Также во дворе дополнительно установят скамейки, урны и кадки для кустарников.

Работы в Казани начались в начале апреля. Сейчас они идут еще на 49 придомовых территориях у 102 многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году за 10 миллиардов облагородили около 678 дворов. За шесть лет работы по программе удалось благоустроить более пяти с половиной тысяч придомовых территорий, где живет более полутора миллионов жителей республики. В 2026 году за десять миллиардов рублей планируют обновить 561 двор - более чем на сотню меньше, чем в 2025-м. Благодаря народному голосованию определили 200 дворов, оставшаяся же часть выбрана Институтом развития городов Татарстана. Непосредственно в Казани обновят 246 дворов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.