Отремонтировали пространство у дома № 22 по улице Вишневского.

Автор фото: администрация Приволжского и Вахитовского районов

В Казани отремонтировали двор дома № 22 по улице Вишневского, он стал первой придомовой территорией в республике, обновленной в 2025 году по программе «Наш двор». Об этом сообщили в администрации Приволжского и Вахитовского районов.

Площадь благоустроенного пространства составляет 3,1 тысячи «квадратов», в доме проживают более 150 человек. Также во дворе дополнительно установят скамейки, урны и кадки для кустарников.

Работы в Казани начались в начале апреля. Сейчас они идут еще на 49 придомовых территориях у 102 многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году за 10 миллиардов облагородили около 678 дворов. За шесть лет работы по программе удалось благоустроить более пяти с половиной тысяч придомовых территорий, где живет более полутора миллионов жителей республики. В 2026 году за десять миллиардов рублей планируют обновить 561 двор - более чем на сотню меньше, чем в 2025-м. Благодаря народному голосованию определили 200 дворов, оставшаяся же часть выбрана Институтом развития городов Татарстана. Непосредственно в Казани обновят 246 дворов.

