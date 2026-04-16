Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани увеличат стоимость стоянки на 34 муниципальных парковках. Исполком города подписал соответствующее постановление.

Плату поднимут на парковках по следующим улицам: ул. Абсалямова, ул. Ахтямова, ул. Батурина, ул. Дзержинского, ул. Мусы Джалиля, ул. Гаяза Исхаки, ул. Галиасгара Камала, переулок Кочетов, ул. Алексея Козина, ул. Кремлевская, ул. Маяковского, ул. Муштари, ул. Некрасова, ул. Профессора Нужина, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Право-Булачная, площадь Свободы, ул. Сары Садыковой, ул. Николая Столбова, ул. Театральная, ул. Университетская, ул. Сибгата Хакима, ул. Чернышевского, переулок Щербаковский.

В мэрии Казани напомнили, что в городе выросло число муниципальных парковок с увеличенным временем бесплатного ожидания.

Ранее мы писали, что в Казани подорожала подземная парковка у метро «Авиастроительная». Цены выросли и на часовую оплату, и на долгосрочные абонементы.

