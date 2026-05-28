Городская среда
28 мая 14:22
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Ограничение движения введут в центре Казани на три дня

Проехать будет нельзя из-за проведения фестиваля «Нур».

Ограничение движения введут в центре Казани на три дня

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На улице Кремлевской ограничат движение и парковку с 19:00 28 мая до 23:30 31 мая. Меры введут на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, в том числе Ивановский спуск, сообщили в комитете по транспорту Казани.

Ограничения связаны с проведением Международного фестиваля медиаискусства «НУР». Казанцев просят планировать маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки и проведения Сабантуя будут введены временные изменения и ограничения в организации дорожного движения. Изменения в организации дорожного движения планируются с 18:00 19 июня до 08:00 22 июня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Новый электропоезд Казань - Ижевск курсирует уже неделю: сколько стоит проезд

Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.