Проехать будет нельзя из-за проведения фестиваля «Нур».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На улице Кремлевской ограничат движение и парковку с 19:00 28 мая до 23:30 31 мая. Меры введут на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, в том числе Ивановский спуск, сообщили в комитете по транспорту Казани.

Ограничения связаны с проведением Международного фестиваля медиаискусства «НУР». Казанцев просят планировать маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки и проведения Сабантуя будут введены временные изменения и ограничения в организации дорожного движения. Изменения в организации дорожного движения планируются с 18:00 19 июня до 08:00 22 июня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.