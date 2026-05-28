Очищены более 400 светофоров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала двухмесячника по благоустройству города в Казани очистили 50 тысяч дорожных знаков из 55 тысяч запланированных. Помыли 401 светофор из 467. Работы должны завершиться до конца недели, сообщили в мэрии.

Как говорит председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров, чистота знаков и светофоров — это вопрос безопасности. Из-за грязи ухудшается видимость, что отвлекает внимание водителей. Технику очищают работники автоматизированной системы управления дорожным движением. Делают они это с помощью щеток и моющих средств, зачастую вручную.

Ранее сообщалось, что на модернизацию 17 светофорных объектов в Казани и Челнах потратят 126 миллионов рублей. Помимо этого, новые светофоры появятся еще в нескольких районах Татарстана.

