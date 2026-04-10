Татарстанцам вернули деньги за непроведенные ремонт и обслуживание дымоходов
Директора управляющей компании оштрафовали.
Прокуратура Муслюмовского района провела проверку деятельности ООО «УК «Муслюмово». Итогом ее стало административное дело и штраф руководителю управляющей компании.
Как установило надзорное ведомство, с августа по февраль 2025 года управляющая компания выставляла жильцам многоквартирных домов счета за ремонт и обслуживание дымоходов, при этом сама услуга не оказывалась.
В отношении директора компании возбуждено административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Директора УК оштрафовали на 25 тысяч рублей и потребовали от него произвести перерасчет оплаты услуг ЖКХ по графе «обслуживание и ремонт дымоходов».
Жильцам домов в итоге вернули 241 400 рублей, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее мы рассказали, как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ. Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.
