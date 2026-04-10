Директора управляющей компании оштрафовали.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Муслюмовского района провела проверку деятельности ООО «УК «Муслюмово». Итогом ее стало административное дело и штраф руководителю управляющей компании.

Как установило надзорное ведомство, с августа по февраль 2025 года управляющая компания выставляла жильцам многоквартирных домов счета за ремонт и обслуживание дымоходов, при этом сама услуга не оказывалась.

В отношении директора компании возбуждено административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Директора УК оштрафовали на 25 тысяч рублей и потребовали от него произвести перерасчет оплаты услуг ЖКХ по графе «обслуживание и ремонт дымоходов».

Жильцам домов в итоге вернули 241 400 рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее мы рассказали, как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ.

