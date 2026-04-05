В Госдуме рассказали, куда обращаться россиянам с ошибками в квитанциях ЖКУ
В некоторых регионах мартовские квитанции пришли с неправильным сроком оплаты.
С 1 марта 2026 года в России изменился крайний срок оплаты ЖКУ. Теперь вносить плату нужно до 15‑го, а не до 10‑го числа месяца. Внести деньги за март, например, можно до 15 апреля, а платежные документы должны приходить не позднее 5‑го числа следующего месяца.
Однако в ряде регионов жители получили мартовские квитанции с прежней датой оплаты — до 10 апреля. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По словам парламентария, расхождения вызваны техническими ошибками управляющих компаний — организации не успели обновить шаблоны документов.
При этом юридически действует новый срок, прописанный в законе, — информация в ошибочной квитанции значения не имеет. Гражданам, обнаружившим неточность, Кошелев рекомендует обратиться в свою управляющую компанию или жилищную инспекцию.
Изменения призваны облегчить финансовую нагрузку на семьи. Многие получают зарплату 10‑го числа, поэтому новый срок позволяет оплатить ЖКУ сразу после поступления дохода. Это снижает риск просрочек и начисления пеней.
Ранее Владимир Кошелев сообщал, что если дата в квитанции неверная, то УК могут наказать административным штрафом. Для юрлиц сумма составит от пяти до десяти тысяч рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
