Происшествия
30 марта 19:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Суд присяжных в Бразилии оправдал 36-летнюю Эрику Перейре да Силвейру Висенти, которую обвиняли в убийстве и сокрытии тела 38-летнего партнера. Присяжные решили, что женщина защищала 11-летнюю дочь, пишет портал TMZ.

Все началось с находок в телефоне мужчины, где были сообщения сексуального характера, адресованные девочке. Позже женщина застала партнера лежащим на девочке. После этого она подмешала ему в напиток клоназепам, а когда он потерял сознание, убила его ножом и отрезала гениталии.

Затем женщина вывезла тело на пустырь, где расчленила и сожгла его. Вскоре ее арестовали, она находилась под арестом почти год. Прокуратура настаивала на умышленном убийстве, но защита пыталась убедить присяжных, что это была попытка спасти ребенка от насилия. Присяжные встали на сторону женщины.

После оглашения приговора Эрика была освобождена из-под стражи. Решение суда не подлежит апелляции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза. Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
