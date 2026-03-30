Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали
Решение приняли присяжные.
Суд присяжных в Бразилии оправдал 36-летнюю Эрику Перейре да Силвейру Висенти, которую обвиняли в убийстве и сокрытии тела 38-летнего партнера. Присяжные решили, что женщина защищала 11-летнюю дочь, пишет портал TMZ.
Все началось с находок в телефоне мужчины, где были сообщения сексуального характера, адресованные девочке. Позже женщина застала партнера лежащим на девочке. После этого она подмешала ему в напиток клоназепам, а когда он потерял сознание, убила его ножом и отрезала гениталии.
Затем женщина вывезла тело на пустырь, где расчленила и сожгла его. Вскоре ее арестовали, она находилась под арестом почти год. Прокуратура настаивала на умышленном убийстве, но защита пыталась убедить присяжных, что это была попытка спасти ребенка от насилия. Присяжные встали на сторону женщины.
После оглашения приговора Эрика была освобождена из-под стражи. Решение суда не подлежит апелляции.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза. Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
