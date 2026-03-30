Ростехнадзор прокомментировал инцидент в новом жилом комплексе.

Автор фото: скриншот видео

Лифт в ЖК «Легенда» в Советском районе столицы республики, где мужчина травмировал обе ноги, собрали в сентябре 2019 года — в тот же год, когда сдали первые очереди новых домов. Производитель — Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co. Ltd, крупная китайская компания, специализирующаяся в том числе на лифтовом оборудовании. Подробностями поделились в Ростехнадзоре в ответ на соответствующий запрос «Вечерней Казани».

«Извещение об аварии на опасном объекте не поступало в управление. Для определения причин происшествия и технического состояния лифта управлением направлено заявление в прокуратуру Республики Татарстан о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В Ростехнадзоре отметили, что лифт действительно находится в эксплуатации «УК «Оазис». Модель оборудования — BLT-QS. Согласно открытым данным, срок службы она имеет стандартный и признанный в России нормативным — 25 лет. Среди достоинств этой модели китайские производители активно отмечают именно экономичность в плане потребления электроэнергии. Также на сайте подчеркивают, что дверная система лифта BLT-QS прошла более восьми миллионов испытаний.

Сама компания была основана еще в 2001 году, а на данный момент поставляет оборудование по всему миру, следует из данных на официальном сайте организации.

Напомним, что инцидент произошел 23 марта. В жилом комплексе «Легенда» из-за резкого торможения мужчина повредил обе ноги. Как рассказали в ГЖИ, в отношении «УК «Оазис» планируется возбуждение административного дела, и меры будут максимально строгими. Прокуратура проверку уже организовала, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.