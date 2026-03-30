Происшествия
30 марта 14:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Беспилотники массово атакуют регионы России

Погиб один человек, ранены десять.

Автор фото: соцсети

Украинские БПЛА массово атаковали российские регионы. Были повреждены несколько жилых домов, погиб один человек, а ранены десять, пишет телеграм-канал Shot.

Атака была на Таганрог 29 марта около 21:00. Местные слышали около 20 взрывов над городом. Здесь были повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей и 3 предприятия. Спасатели выезжали для ликвидации последствий 49 раз. Погиб один мужчина, восемь человек получили ранения.

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре. Это произошло также 29 марта около 23:15 на северо-востоке города. В здании выбило стёкла в квартирах, и поврежден фасад здания. Пострадали трое, двое из них — дети.

Серия взрывов прогремела над Тольятти Самарской области в 05:00. Здесь информации о пострадавших и разрушениях нет.

Четыре района подверглись ударам ВСУ в Белгородской области. Пострадали три человека.

В селе Белянка от удара БПЛА по автомобилю женщина получила множественные осколочные ранения. В тяжёлом состоянии ее увезли в Шебекинскую ЦРБ. Повреждены жилые дома и автомобили.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали порт Приморска: загорелось топливо. Всего над регионом уничтожили 35 БПЛА.

