В подъезде дома в Татарстане жестоко избили мужчину
Правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого.
В подъезде дома по улице Осиновской в Пестрецах жестоко избили 35-летнего мужчину, правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого. Об этом сообщили в Росгвардии по республике.
В полицию позвонила жена избитого, она обвинила в нападении его приятелей. Прибывшими на место росгвардейцами был задержан главный подозреваемый, его передали сотрудникам МВД. Оказалось, что драка произошла в подъезде в ходе употребления алкоголя. Пострадавшего избивали, ударяя руками и ногами по голове и другим частям тела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за убийство соседа в общежитии. Драка случилась на фоне личных неприязненных отношений. 59-летний мужчина, который был пьян, напал на 42-летнего соседа. Он несколько раз ударил пострадавшего в шею.
