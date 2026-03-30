Происшествия
30 марта 15:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В подъезде дома в Татарстане жестоко избили мужчину

Правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В подъезде дома по улице Осиновской в Пестрецах жестоко избили 35-летнего мужчину, правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого. Об этом сообщили в Росгвардии по республике.

В полицию позвонила жена избитого, она обвинила в нападении его приятелей. Прибывшими на место росгвардейцами был задержан главный подозреваемый, его передали сотрудникам МВД. Оказалось, что драка произошла в подъезде в ходе употребления алкоголя. Пострадавшего избивали, ударяя руками и ногами по голове и другим частям тела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за убийство соседа в общежитии. Драка случилась на фоне личных неприязненных отношений. 59-летний мужчина, который был пьян, напал на 42-летнего соседа. Он несколько раз ударил пострадавшего в шею.

