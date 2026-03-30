30 марта 15:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почетный казанец и ветеран Хази Гатауллин скончался в 98 лет

Фронтовик не дожил трех недель до своего 99-летия.

Почетный казанец и ветеран Хази Гатауллин скончался в 98 лет

Автор фото: kzn.ru

На 99-м году скончался ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Казани Хази Гатауллин, об этом сообщает мэрия города. Фронтовик не дожил трех недель до своего 99-летия.

Хази Гатауллин родился в 1927 году в одной из деревень Куйбышевской области СССР. До войны работал в колхозе, а в 1944 году его призвали в армию. В ходе войны он участвовал во многих значимых военных операциях, был удостоен государственных наград.

После войны переехал в Казань и работал в Бауманском военкомате заместителем военкома. Хази Гатауллин продолжал общественную деятельность даже после выхода на пенсию.

Ранее сообщалось, что в Казани скончался один из редакторов Красной книги Татарстана Валериан Гаранин. Известнейший отечественный зоолог-герпетолог, преподававший в Казанском университете, ушел из жизни в возрасте 97 лет.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
