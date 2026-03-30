Автор фото: kzn.ru

На 99-м году скончался ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Казани Хази Гатауллин, об этом сообщает мэрия города. Фронтовик не дожил трех недель до своего 99-летия.

Хази Гатауллин родился в 1927 году в одной из деревень Куйбышевской области СССР. До войны работал в колхозе, а в 1944 году его призвали в армию. В ходе войны он участвовал во многих значимых военных операциях, был удостоен государственных наград.

После войны переехал в Казань и работал в Бауманском военкомате заместителем военкома. Хази Гатауллин продолжал общественную деятельность даже после выхода на пенсию.

Ранее сообщалось, что в Казани скончался один из редакторов Красной книги Татарстана Валериан Гаранин. Известнейший отечественный зоолог-герпетолог, преподававший в Казанском университете, ушел из жизни в возрасте 97 лет.

