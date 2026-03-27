Известнейший отечественный зоолог-герпетолог, преподававший в Казанском университете, ушел из жизни в возрасте 97 лет.

Автор фото: media.kpfu.ru

На 98-м году жизни скончался выдающийся зоолог-герпетолог Валериан Гаранин, который за всю свою жизнь внес огромный вклад в науку Татарстана. Профессор был одним из тех, кто составил Красную книгу республики. Он организовывал научные исследования в Волжско-Камском заповеднике и в зоне затопления при сооружении Куйбышевского водохранилища, преподавал в Казанском университете, стал автором и соавтором более чем 350 работ. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

В 1952 году Валериан Гаранин окончил биолого-почвенный факультет Казанского университета, после чего работал лаборантом и старшим научным сотрудником в Казанском институте биологии регионального филиала Академии наук СССР и в ряде других должностей. С 1970 года он преподавал на том же факультете, который окончил.

На протяжении своей научной карьеры Валериан Гаранин изучал целый ряд естественных дисциплин, был членом-корреспондентом Международной педагогической академии, почетным членом Всероссийского общества охраны природы и Российского герпетологического общества имени Никольского. Многократно награжден медалями и знаками отличия.

