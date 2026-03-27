В Казани скончался один из редакторов Красной книги Татарстана Валериан Гаранин
Известнейший отечественный зоолог-герпетолог, преподававший в Казанском университете, ушел из жизни в возрасте 97 лет.
На 98-м году жизни скончался выдающийся зоолог-герпетолог Валериан Гаранин, который за всю свою жизнь внес огромный вклад в науку Татарстана. Профессор был одним из тех, кто составил Красную книгу республики. Он организовывал научные исследования в Волжско-Камском заповеднике и в зоне затопления при сооружении Куйбышевского водохранилища, преподавал в Казанском университете, стал автором и соавтором более чем 350 работ. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.
В 1952 году Валериан Гаранин окончил биолого-почвенный факультет Казанского университета, после чего работал лаборантом и старшим научным сотрудником в Казанском институте биологии регионального филиала Академии наук СССР и в ряде других должностей. С 1970 года он преподавал на том же факультете, который окончил.
На протяжении своей научной карьеры Валериан Гаранин изучал целый ряд естественных дисциплин, был членом-корреспондентом Международной педагогической академии, почетным членом Всероссийского общества охраны природы и Российского герпетологического общества имени Никольского. Многократно награжден медалями и знаками отличия.
Ранее сообщалось, что из жизни ушел Василий Скромный, сыгравший хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника». В последние месяцы актер пытался справиться с раком.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.