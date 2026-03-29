Опасны ли «клещи-мутанты» в средней полосе России, раскрыл Роспотребнадзор
Глава ведомства рассказала, нужно ли жителям делать дополнительные прививки.
Россиян пугают слухи о неких огромных клещах, которые постепенно захватывают страну и не боятся обычных репеллентов. Однако жителям не следует поддаваться панике: в средней полосе России они не приживутся, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.
Как сообщила Попова, «устойчивая температура поставит все на свое место». Никаких дополнительных прививок ставить не надо. Однако помнить о профилактике укусов все равно необходимо. Глава ведомства напомнила, что ранняя весна опасна обычными клещами — необходимо беречь детей и животных, максимально закрывать кожные покровы, по возвращении домой осматривать тело. Помимо этого, не стоит отказываться от вакцинации от клещевого энцефалита, которая предлагается по календарю прививок в регионах.
Ранее в Роспотребнадзоре россиян предупредили, что укус клеща почувствовать невозможно. Единственный признак — наличие самого паразита на теле.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.