Глава ведомства рассказала, нужно ли жителям делать дополнительные прививки.

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиян пугают слухи о неких огромных клещах, которые постепенно захватывают страну и не боятся обычных репеллентов. Однако жителям не следует поддаваться панике: в средней полосе России они не приживутся, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Как сообщила Попова, «устойчивая температура поставит все на свое место». Никаких дополнительных прививок ставить не надо. Однако помнить о профилактике укусов все равно необходимо. Глава ведомства напомнила, что ранняя весна опасна обычными клещами — необходимо беречь детей и животных, максимально закрывать кожные покровы, по возвращении домой осматривать тело. Помимо этого, не стоит отказываться от вакцинации от клещевого энцефалита, которая предлагается по календарю прививок в регионах.

Ранее в Роспотребнадзоре россиян предупредили, что укус клеща почувствовать невозможно. Единственный признак — наличие самого паразита на теле.

