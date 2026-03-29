Общество
29 марта 13:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В ФНС рассказали, кому в мае заблокируют счета

У ведомства есть полное право заморозить карты некоторым категориям россиян в этот срок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителям, которые вовремя не задекларируют доходы за прошлый год, в мае начнут блокировать счета. Об этом предупредила юрист, член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. Ее цитирует РИА Новости.

Заморозки начнутся через 20 рабочих дней после конца срока подачи декларации — то есть, после 30 апреля этого года. Это коснется тех россиян, которые продали недвижимость раньше минимального срока владения, выиграли в лотерею больше четырех тысяч и получили крупные подарки не от близких родственников. Отчитаться о доходах нужно также арендодателям и тем, кто получает заработок из-за рубежа, объяснила эксперт. Среди юрлиц декларация 3-НДФЛ необходима для ИП, частных нотариусов, адвокатов, ИП и ряда других категорий.

Подать документ нужно до 30 апреля, а налог по нему оплатить можно и до 15 июля. Если карту все-таки заблокировали, ограничения снимут не позднее следующего дня со сдачи декларации даже после 30 апреля. В случае разногласий можно обратиться к правоохранителям, добавила юрист.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что ФНС будет контролировать личные переводы через СБП между физлицами. Ранее налоговая требовала данные о счетах точечно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.