В ФНС рассказали, кому в мае заблокируют счета
У ведомства есть полное право заморозить карты некоторым категориям россиян в этот срок.
Жителям, которые вовремя не задекларируют доходы за прошлый год, в мае начнут блокировать счета. Об этом предупредила юрист, член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. Ее цитирует РИА Новости.
Заморозки начнутся через 20 рабочих дней после конца срока подачи декларации — то есть, после 30 апреля этого года. Это коснется тех россиян, которые продали недвижимость раньше минимального срока владения, выиграли в лотерею больше четырех тысяч и получили крупные подарки не от близких родственников. Отчитаться о доходах нужно также арендодателям и тем, кто получает заработок из-за рубежа, объяснила эксперт. Среди юрлиц декларация 3-НДФЛ необходима для ИП, частных нотариусов, адвокатов, ИП и ряда других категорий.
Подать документ нужно до 30 апреля, а налог по нему оплатить можно и до 15 июля. Если карту все-таки заблокировали, ограничения снимут не позднее следующего дня со сдачи декларации даже после 30 апреля. В случае разногласий можно обратиться к правоохранителям, добавила юрист.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что ФНС будет контролировать личные переводы через СБП между физлицами. Ранее налоговая требовала данные о счетах точечно.
