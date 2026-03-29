Если самостоятельно не проверить выписку из Соцфонда перед окончанием работы, размер выплат значительно снизится.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Многодетные матери и отслужившие в армии не должны забывать, что их нестраховые периоды в жизни тоже должны учитываться при начислении социальных баллов. Об этом сообщает агентство «ПРАЙМ», ссылаясь на слова зампреда совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасии Горелкиной.

Несмотря на то, что работодатель в это время не платил взносы, в стаж входят периоды службы в армии (1,8 пенсионных балла), ухода за ребенком до 1,5 лет, за инвалидом первой группы или за человеком старше 80 лет (также 1,8 балла). С детьми ситуация другая: за второго ребенка положено 3,6 балла, за третьего и четвертого — 5,4 балла. Один ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в 2026 году равняется 156,76 рубля.

Как отмечает Горелкина, в этом году произошли значительные изменения — если раньше в стаж входили только шесть лет ухода за ребенком, теперь ограничения сняты. То есть и многодетные матери с пятью и более детьми могут рассчитывать на полную поддержку государства в старости.

Пересчитать количество уже назначенных ИПК можно — достаточно просто обратиться в СФР, МЦФ или подать заявление через «Госуслуги». Однако стоит помнить, что нестраховые периоды валидны только при наличии хотя бы самого маленького трудового стажа. Помимо этого, получение пособия по безработице или по временной нетрудоспособности увеличивает стаж, но на размер выплат в итоге не влияет.

Эксперт предупредила, что нужно заранее ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета в Соцфонде — это поможет удостовериться, что все учтено.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.