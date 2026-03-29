В России пока не обнаружен новый вариант ковида «Цикада»
Этот подвид вируса меньше распознается иммунитетом человека, предупредили в Роспотребнадзоре.
Подвариант COVID-19 BA.3.2 или, как его назвали, «Цикада», в России пока не зафиксирован. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Однако «Цикада» действительно вызывает интерес, поскольку генетически отличается от всех недавно появившихся вариантов. Новая ветвь имеет «повышенное иммунное ускользание» — организм хуже распознает наличие вируса. При этом пока не ясно, протекает ли болезнь тяжелее, чем при заражении другими видами.
«Вариант COVID-19 BA.3.2, прозванный «Цикада», — это линия SARS-CoV-2, относящаяся к варианту «Омикрон». Является потомком линии BA.3, которая появилась на ранних этапах распространения омикрона в 2022 году, но не стала доминирующей, а BA.3.2 — это её более поздняя ветвь», — объяснили в ведомстве происхождение «Цикады».
Роспотребнадзор продолжает молекулярно-генетический мониторинг ковида, анализируя пробы из всех регионов России.
Ранее жители страны столкнулись с другим подвидом ковида — «Страус». По данным Роспотребнадзора, в феврале на его долю приходилось 99 процентов инфекций, он же лидировал в других странах.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Проверки управляющая компания проводила формально.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.