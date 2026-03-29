Общество
29 марта 15:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России пока не обнаружен новый вариант ковида «Цикада»

Этот подвид вируса меньше распознается иммунитетом человека, предупредили в Роспотребнадзоре.

Автор фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подвариант COVID-19 BA.3.2 или, как его назвали, «Цикада», в России пока не зафиксирован. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Однако «Цикада» действительно вызывает интерес, поскольку генетически отличается от всех недавно появившихся вариантов. Новая ветвь имеет «повышенное иммунное ускользание» — организм хуже распознает наличие вируса. При этом пока не ясно, протекает ли болезнь тяжелее, чем при заражении другими видами.

«Вариант COVID-19 BA.3.2, прозванный «Цикада», — это линия SARS-CoV-2, относящаяся к варианту «Омикрон». Является потомком линии BA.3, которая появилась на ранних этапах распространения омикрона в 2022 году, но не стала доминирующей, а BA.3.2 — это её более поздняя ветвь», — объяснили в ведомстве происхождение «Цикады».

Роспотребнадзор продолжает молекулярно-генетический мониторинг ковида, анализируя пробы из всех регионов России.

Ранее жители страны столкнулись с другим подвидом ковида — «Страус». По данным Роспотребнадзора, в феврале на его долю приходилось 99 процентов инфекций, он же лидировал в других странах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.