Общество
29 марта 14:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Какие частные дома сносят в России, пояснил адвокат

Некоторым владельцам стоит перепроверить документы и воспользоваться возможностью «дачной амнистии».

Какие частные дома сносят в России, пояснил адвокат

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Здания за городом могут признать самовольной постройкой сразу в нескольких случаях — после этого собственника обяжут снести дом за свой счет. Об этом россиян предупредила Анастасия Яковлева, адвокат Московской коллегии «Советник-Центр». Ее цитирует агентство «Прайм».

Нелегальным дом могут признать, если на постройку не были оформлены документы или в этом месте строить вообще запрещено. Рискуют также те владельцы, которые допустили нарушения градостроительных норм.

Возникает закономерный вопрос — как ведомства вообще узнают о таком доме. Как объяснила эксперт, власти могут заинтересоваться постройкой после жалобы соседей или других людей, а также при проверке снимков со спутников или дронов. Законность строительства проверяют через Росреестр.

Более того, если на месте дома решат построить дорогу или другие государственные объекты, за снос незаконного здания владелец не получит компенсацию, как это происходит в других случаях.

Однако даже если собственник обнаружил, что его дом можно признать «самовольной постройкой», решение все равно есть. До 1 марта 2031 года действует «дачная амнистия» — оформить необходимые документы можно в упрощенном порядке.

Ранее в ФНС рассказали, каким россиянам заблокируют счета уже в мае. Задуматься стоит арендодателям, ИП и другим категориям жителей.

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

agrosila-holding.ru
Задержан глава отдела сахарного завода в Заинске, где водитель убивал кошек

Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитики подсчитали средний вес мужчин и женщин в России

Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
