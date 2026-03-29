Некоторым владельцам стоит перепроверить документы и воспользоваться возможностью «дачной амнистии».

Здания за городом могут признать самовольной постройкой сразу в нескольких случаях — после этого собственника обяжут снести дом за свой счет. Об этом россиян предупредила Анастасия Яковлева, адвокат Московской коллегии «Советник-Центр». Ее цитирует агентство «Прайм».

Нелегальным дом могут признать, если на постройку не были оформлены документы или в этом месте строить вообще запрещено. Рискуют также те владельцы, которые допустили нарушения градостроительных норм.

Возникает закономерный вопрос — как ведомства вообще узнают о таком доме. Как объяснила эксперт, власти могут заинтересоваться постройкой после жалобы соседей или других людей, а также при проверке снимков со спутников или дронов. Законность строительства проверяют через Росреестр.

Более того, если на месте дома решат построить дорогу или другие государственные объекты, за снос незаконного здания владелец не получит компенсацию, как это происходит в других случаях.

Однако даже если собственник обнаружил, что его дом можно признать «самовольной постройкой», решение все равно есть. До 1 марта 2031 года действует «дачная амнистия» — оформить необходимые документы можно в упрощенном порядке.

