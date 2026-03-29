29 марта 12:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За выбивание ковров во дворе россиян начнут штрафовать

Проблема в том, что такой «клининг» в общественном месте — это и громко, и грязно.

Автор фото: Юрий Куйдин / РИА Новости

Жильцам многоквартирных домов в России стоит отдать свои ковры в химчистку — за их выбивание во дворе, как это обычно делается, может грозить штраф до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрея Моисеева.

Эксперт объяснил, что прямо в законе об этом не написано, но формально такое мероприятие является нарушением нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Помимо этого, шум в неположенное время может помешать соседям — тогда будет нарушен закон о тишине.

В некоторых случаях выбивание ковра может даже считаться «нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений», за что придется отдать от 500 до 1000 рублей, или «несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», за что грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. Однако назначить его можно только по требованию Росприроднадзора.

Ранее «Вечерняя Казань» составила памятку о весенних штрафах в России. Например, заплатить придется даже за некоторые растения на участке.

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

agrosila-holding.ru
Задержан глава отдела сахарного завода в Заинске, где водитель убивал кошек

Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитики подсчитали средний вес мужчин и женщин в России

Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
