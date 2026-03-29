Проблема в том, что такой «клининг» в общественном месте — это и громко, и грязно.

Автор фото: Юрий Куйдин / РИА Новости

Жильцам многоквартирных домов в России стоит отдать свои ковры в химчистку — за их выбивание во дворе, как это обычно делается, может грозить штраф до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрея Моисеева.

Эксперт объяснил, что прямо в законе об этом не написано, но формально такое мероприятие является нарушением нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Помимо этого, шум в неположенное время может помешать соседям — тогда будет нарушен закон о тишине.

В некоторых случаях выбивание ковра может даже считаться «нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений», за что придется отдать от 500 до 1000 рублей, или «несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», за что грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. Однако назначить его можно только по требованию Росприроднадзора.

