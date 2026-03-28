Правительство одобрило законопроект, который ликвидирует «серые зоны» в личных финансах россиян. Раньше ФНС запрашивала данные о счетах точечно, но теперь Банк России будет передавать сведения о подозрительной активности автоматически.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Скрытые доходы под прицелом

Долгое время личные банковские переводы оставались «тихой гаванью» для малого бизнеса, арендодателей и фрилансеров. Оплата маникюра, аренды квартиры или репетиторства часто маскируется под обычный перевод «от друга». Однако новая инициатива Минфина призвана сделать эти потоки прозрачными. Суть реформы, по словам юриста Расула Багаутдинова заключается в создании системы бесшовного обмена данными между Центральным Банком и Федеральной налоговой службой.

- Информация будет идти в обе стороны: от ЦБ к налоговой и обратно. Центробанк начнет передавать списки физических лиц, чьи операции соответствуют критериям предпринимательской деятельности. Если на вашу карту регулярно поступают деньги от десятков разных людей, система автоматически отметит вашу фамилию. Налоговая служба, в свою очередь, предоставит данные о реальных доходах граждан, включая информацию о статусе самозанятости или индивидуального предпринимательства, - отметил юрист.

Экономист Алексей Кричевский отмечает, что основная цель — борьба с недополученными налогами. Эксперты считают, что миллиарды рублей ежегодно ускользают от бюджета через P2P-переводы (от человека к человеку). Правительство стремится предотвратить случаи, когда официально безработные или получающие минимальную зарплату люди имеют миллионные обороты от коммерческой деятельности на своих счетах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Регулярный обмен данными позволит ФНС видеть полную картину финансовой жизни гражданина без необходимости запрашивать информацию по каждому конкретному случаю вручную. Юридически правила игры не меняются: подарки и возвраты долгов между родственниками и друзьями по-прежнему не облагаются налогом. Однако доказывать природу перевода может стать сложнее, - уточнил Кричевский.

Эксперты предупреждает: риск попасть под проверку значительно возрастает. Если система обнаружит несоответствия (например, множество переводов без статуса самозанятого), владельцу счета предстоит объяснять происхождение средств.

- Если ФНС докажет, что переводы на карту были оплатой услуг, гражданин может столкнуться с необходимостью уплатить НДФЛ, а также пени и штраф за незаконное предпринимательство. Законопроект автоматизирует контроль за переводами, что особенно критично для тех, кто использует личную карту как кассовый аппарат. Государство ясно дает понять: либо легализация деятельности, например, через режим самозанятости с налогом 4–6 процентов, либо постоянное внимание со стороны контролирующих органов, - добавил Кричевский.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

По его словам, регулярные платежи из одного источника могут вызвать подозрения. Это обычное дело: кто-то получает гонорары на карту, кто-то — деньги за аренду жилья, кто-то — за работу и так далее. Если алгоритмы распознают в таких операциях признаки предпринимательской деятельности, регулятор передаст информацию в ФНС. А ФНС, в свою очередь, предоставит ЦБ доступ к данным пользователей — счетам, картам, кошелькам, депозитам и категориям доходов.

- Под удар попадут те, кто регулярно получает переводы. Даже дети, которым родители раз в месяц дают карманные деньги, могут оказаться под пристальным вниманием. Доказывать налоговой, что это не предпринимательская деятельность, — сложная и морально тяжелая задача. Эти нововведения станут испытанием для многих, - считает экономист.

Эксперт подчеркивает, что такие законопроекты еще будут дорабатываться и адаптироваться к современным требованиям. Их не примут в сыром виде.

СБП обложат НДС?

В информационном пространстве появилась и идея ввести НДС на все переводы через систему быстрых платежей (СБП). Возможно, это предложение планируют рассмотреть осенью в Министерстве финансов. Но по словам Кричевского, на текущий момент налог на переводы для граждан не вводится. Обсуждается только налогообложение банковских комиссий за эти операции.

- Минфин России планирует осенью этого года оценить возможность введения НДС на операции в Системе быстрых платежей (СБП). Речь идет не о налоге на сумму перевода, а о налоге на комиссии (по ставке 22 процента), которые банки платят друг другу или взимают с бизнеса за использование СБП, - уточнил экономист.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что на данный момент конкретных планов по налогообложению переводов СБП нет, но вопрос будет рассмотрен после анализа данных за первое полугодие. С 1 января 2026 года вступили в силу поправки, которые отменили льготу по НДС для банковских услуг (выпуск карт, эквайринг, SMS-информирование). СБП пока остается исключением, и Минфин рассматривает возможность отмены этой льготы. По предварительным оценкам, это может принести в бюджет около 30 миллиардов рублей ежегодно. При этом, с сентября 2026 года данные о переводах через СБП будут передаваться в Росфинмониторинг, усиливая финансовый надзор за системой.

- Прямого налога на переводы «от мамы сыну» не будет. Но если банки начнут платить НДС за операции в СБП, они могут увеличить лимиты бесплатных переводов или повысить комиссии за их превышение. Магазины, принимающие оплату через QR-коды, могут столкнуться с ростом комиссий, так как услуги по приему платежей станут дороже, - добавил Багаутдинов.

Очередной налоговый этап

Идея усиления налогового контроля вызывает у многих опасения, несмотря на осторожные меры. Эксперты телеграм- и MAX-канала «Осторожно, экономика!» считают, что новая инициатива по расширению обмена данными о переводах физических лиц между ФНС и ЦБ — это лишь этап в создании государственной системы тотального мониторинга финансовых потоков граждан. В прошлом году в подобные системы уже включили Росфинмониторинг, так что это, скорее всего, промежуточный шаг в общем процессе.

- Тема контроля за переводами граждан эволюционировала от борьбы с отмыванием денег и усиленного взаимодействия банков с Центральным банком к созданию системы реального времени. В 2025 году к этому процессу подключили Росфинмониторинг, а теперь к нему присоединится и ФНС. Эти меры возникли из желания правящего класса контролировать каждый рубль, который мы получаем или тратим: откуда, как и на что. Эта система будет работать и при введении «цифрового рубля». Ведомства получат данные о том, куда, кем и на что была потрачена национальная криптовалюта, - отметили эксперты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По их мнению, расширение взаимодействия между банками, Центральным банком и Федеральной налоговой службой приведёт к тому, что оснований для блокировки и заморозки счетов граждан станет больше. Причиной будут признаки «незаконной предпринимательской деятельности».

- Если власти видят в этом выгоду для бюджета, они будут активно искать транзакции физических лиц, с которых можно получить налоги, пени и штрафы. Судя по их действиям, власти действительно считают, что миллиарды средств проходят мимо государственного бюджета, - добавили эксперты канала Осторожно, экономика!

По мнению доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве России Андрея Жуковского, необходимо усилить межведомственное взаимодействие между ведомствами финансово-экономического блока и повысить роль Центрального банка в контроле над финансово-кредитными учреждениями.

- Сегодня уже существует высокий уровень технических возможностей, позволяющих оперативно получать информацию для предотвращения финансовых махинаций и уклонения от налогов как физическими, так и юридическими лицами, - уточнил Жуковский.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если ФНС докажет, что переводы являются доходом, то по словам Багаутдинова, придется уплатить НДФЛ в размере 13 процентов (или 15 процентов при высоких доходах) со всех обнаруженных сумм. Кроме самого налога, назначат штраф 20 процентов от неуплаченной суммы (статья 122 Налогового кодекса России). Плюс начислят пени за каждый день просрочки. Если деятельность регулярная, могут привлечь за предпринимательство без регистрации. Штрафы в этом случае небольшие (до тысяч рублей), но это может привести к постановке на особый контроль.

- Банки, заметив интерес со стороны регулятора, начнут чаще блокировать счета и карты до выяснения происхождения средств, ссылаясь на борьбу с «отмыванием», - считает юрист.

Основная цель властей, напоминает эксперт, это побудить людей зарегистрироваться в качестве самозанятых или ИП. Ставка там ниже, и риск проверок практически отсутствует.