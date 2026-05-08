Задержанного за преследование бывшей девушки обвинили сразу по двум статьям — изнасилование и дача взятки. Как выяснилось, будучи под домашним арестом он уговорил инспектора по надзору периодически отпускать его.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Отелло» с прослушкой

Нижнекамский городской суд отправил под арест обвиняемого в изнасиловании под угрозой убийства, совершенное с особой жестокостью Дмитрия Мерзоева. По версии следствия, в марте 2026 года мужчина встретил девушку у входа в ее квартиру, затащил в комнату и угрожая ножом надругался. После жертве удалось вырваться, она обратилась в полицию, а Мерзоев скрылся.



История отношений Дмитрия Мерзоева и Вероники (имя изменено) началась задолго до описываемых выше событий. По информации «Вечерней Казани», ранее молодые люди встречались. Однако после разрыва парень не прекратил оказывать внимание. Мерзоев преследовал Веронику, применял силу и устанавливал дома прослушку, за что получил статус обвиняемого по уголовному делу и домашний арест.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Взятка сотруднику ФСИН

На этом он решил не успокаиваться и попытался договориться с сотрудником ФСИН, который осуществлял надзор. Источник издания говорит, что инспектор по фамилии Мифтахов согласился иногда отпускать арестованного погулять. За это Мерзоев обязался его возить на своем автомобиле по личным делам. Так и вышло, будущий насильник работал в качестве водителя, за что получал поблажки режима.

Оказавшись на свободе, сталкер часто заскакивал к Веронике и продолжал оказывать психологическое и другое давление. Критической точкой стало изнасилование, совершенное в апреле. Тогда Мерзоев попытался скрыться на автомобиле, однако бросил его в районе станции Бирюли в Высокогорском районе Татарстана. После объявления в розыск правоохранительные органы смогли задержать его и доставить в Нижнекамский городской суд 2 мая.

Автор фото: соцсети

По сообщению пресс-службы суда, Дмитрий Мерзоев обвиняется в изнасиловании под угрозой убийства, совершенном с особой жестокостью, а также даче взятки должностному лицу. По первой уголовной статье его отправили в СИЗО до 23 июня. А коррупционное преступление будет рассматривать мировой суд Нижнекамска.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН Татарстана Мифтахова. Он обвиняется в получении взятки и расследование уже завершено, а обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Материалы уже переданы в Нижнекамский городской суд для рассмотрения по существу, однако дата первого заседания еще не назначена.