Из кресла директора в СИЗО: бизнесвумен из Казани «подорвалась» на взятках
Бывший директор детейлинг-центра «Автолига» Елена Мотошина оказалась за решеткой после подкупа двух сотрудников порохового завода. Из четырех лет общего режима, назначенных районным судом, апелляция «скостила» только полгода.
Верховный суд Татарстана поставил точку в резонансном деле о подкупе двух сотрудников порохового завода Казани экс-директором детейлинг-центра «Автолига» Еленой Мотошиной. В 2022-2023 годах бизнесвумен потратила почти миллион рублей на взятки для должностных лиц старейшего оборонного предприятия города — за «незаконное вознаграждение» ее сообщники принимали фактически неисполненные работы по миллионным госконтрактам.
В марте 2025 года Кировский районный суд Казани — уже после того, как прокуратура добилась отмены «условки» для Мотошиной — приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима. Осужденная подала жалобу на приговор в апелляционную инстанцию, пытаясь добиться освобождения, однако Верховный суд Татарстана «простил» взяткодательнице лишь шесть месяцев срока.
Итоговое наказание для Мотошиной составило 3,5 года лишения свободы. Обвинительный приговор официально вступил в законную силу.
Взяли с поличным
Проблемы с законом у ранее не судимой, 35-летней главы ООО «Автопорт» (юрлицо «Автолиги») начались в феврале 2023 года. Тогда сотрудники УФСБ по Татарстану задержали Мотошину прямо на передаче взятки сотруднику службы безопасности порохового завода Казани. Женщина передавала «спецу», находящемуся под наблюдением силовиков, 400 тысяч рублей в качестве половины взятки за беспрепятственную приемку работ по госконтракту на ремонт спецтехники предприятия.
Контракт, как отмечают силовики, не был исполнен — и если бы «безопасник» порохового завода действовал заодно с Мотошиной, ее действия могли бы причинить ущерб предприятию более чем на 900 тысяч рублей. Стоимость контракта при этом составляла порядка 16 миллионов рублей.
Мотошина сразу признала вину и начала сотрудничать со следствием, «сдав» следователю своего предыдущего «бизнес-партнера» Игоря Крылова — некогда замначальника цеха порохового завода. Предпринимательница рассказала, что в 2022 году Крылов получил от нее взятку в виде оказания услуг по ремонту авто в общей сложности на 554,7 тысячи рублей. Как оказалось, Крылов отремонтировал в компании Мотошиной сразу три машины: свою, сына и снохи.
В суде замначальника цеха порохового завода признал вину, однако не признал размер вмененной взятки — Крылов говорил, что считает справедливой сумму в 146 тысяч рублей. Тем не менее, первая инстанция к нему не прислушалась — и отправила в колонию аж на 8 лет «строгача», назначив также запрет работы в руководящих должностях на тот же срок — и штраф в 5,5 миллиона рублей.
Ущерб для порохового завода по эпизоду Крылова составил порядка 2,8 миллиона рублей при изначальной стоимости контракта в 12 миллионов. Во время судебного следствия подтвердилось, что ООО «Автопорт» никогда не вывозило технику предприятия на ремонт, как это должно было происходить по условиям госконтракта.
Но как Мотошина вообще стала работать с госконтрактами? Судя по данным «Контур.Фокуса», юрлицо, которым руководила ныне осужденная, не являлось фирмой-однодневкой. Компания регулярно получала госконтракты с 2019-го года, в то время как Мотошина официально стала директором «Автолиги» лишь феврале 2021-го.
Примечательно, что заключать госконтракты у компании вдруг получилось вместе со сменой учредителя — после того, как основавшая в 2016-м году юрлицо Алсу Хайруллина, продала организацию Артему Масленникову, ООО «Автопорт» (сегодня ООО «6590») стало ремонтировать и обслуживать технику государственных ведомств.
Последним довольным (и наиболее частым) заказчиком работ Мотошиной оказалось Управление Судебного департамента Татарстана: в декабре 2022 года ООО «Автопорт» исполнило контракт на три миллиона рублей. Вообще за всю историю своего существования компания исполнителем 16 контрактов на 20 миллионов рублей— и среди заказчиков там фигурирует не только Управление Судебного департамента, но и Счетная палата республики и даже Госкомитет Татарстана по биоресурсам, что следует из базы данных «Контур.Фокуса».
Интересно, что с появлением Мотошиной прибыль компании резко пошла вверх. По данным все того же «Контур.Фокуса» в 2021-м году юрлицо зафиксировало 1,7 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 15,6 миллиона (годом ранее выручка составляла 5,7 миллиона, а прибыль 1,2 миллиона рублей). Мотошина, напомним, стала директором в феврале 2021-го года.
По итогам же 2022-го года «Автопорт» показал 7,6 миллиона рублей прибыли при выручке в 25 миллионов. А уже в 2023 году Мотошину задержали и юрлицо перестало передавать сведения в налоговую. Сегодня «Контур.Фокус» отмечает компанию осужденной, как несуществующую организацию.
От «условки» к реальному сроку
Приговор, который Мотошина пыталась накануне оспорить в Верховном суде Татарстана, был вынесен Кировским райсудом Казани 4 марта 2025 года. Первая инстанция посчитала справедливым назначить бизнесвумен четыре года общего режима по статьям, которые предполагают наказание в виде 10 и даже 12 лет колонии.
Откуда такая гуманность? Мотошина признана вину и заключила досудебное соглашение со следствием, ранее не судима и имеет положительные характеристики. Одно лишь условие о наличии «досудебки» не позволяет назначить обвиняемой более двух третей от максимального наказания.
При этом даже четырехлетнего заключения стороне обвинения пришлось добиваться через апелляцию — в 2024 году Кировский райсуд Казани сначала приговорил Мотошину к «условке» сроком на 7,5 года. После же того, как вышестоящая инстанция отменила это решение по представлению прокурора, дело вернулось на пересмотр, а затем Мотошину приговорили к реальному сроку и заключили под стражу.
Уже в апелляции Мотошина пыталась снова добиться для себя условного наказания. Ее адвокат Тимур Ахметшин указывал суду на наличие положительных характеристик и благотворительную деятельность своей подзащитной
— Кроме помощи бойцам СВО, она на протяжении многих лет в том числе и с 2024 по 2025 года оказывала помощь ребенку-инвалиду Матвееву, она ежемесячно перечисляла денежные средства и помощь была систематической. Более того, Мотошина на протяжении долгого времени помогала социальному приюту для детей и подростков «Гнездышко». <...> Это не просто хорошие дела, это осознанная и целенаправленная позиция человека, который стремится принеси пользу обществу и загладить причиненный вред не только деньгами, но и конкретными поступками, — говорил адвокат в Верховном суде Татарстана.
Ахметшин также отметил, что с сентября 2025 года его доверительница состоит в хозяйственном отряде СИЗО, неукоснительно соблюдает режим учреждения, не имеет взысканий. Все это, по словам защитника, указывает на то, что Мотошина встала на путь исправления и не нуждается в длительной изоляции от общества для своего перевоспитания.
Среди юридических оснований для изменения реального наказания на «условку» адвокат назвал отсутствие общественно-опасных последствий от передачи взятки — взяткополучатель брал ее лишь, чтобы изобличить преступление, и на сговор с Мотошиной не пошел. А значит и последствий для общества не наступило.
Кроме того, Мотошина не просто признала вину, но и дала изобличающие показания на своего сообщника Игоря Крылова — без показаний предпринимательницы привлечь к ответственности экс-замначальника цеха порохового завода было бы невозможно.
Сама Мотошина также просила смягчить ей наказание, уверяя суд, что на свободе может принести больше пользы для общества. Пообещала даже открыть свой благотворительный фонд.
— Я ни в коем случае не снимаю с себя вины и полностью раскаиваюсь. Я не являюсь человеком опасным для общества, так как мое преступление связано с экономическими статьями. Прошу отнестись ко мне гуманно, учитывая все смягчающие обстоятельства. Я смогу находиться на свободе и продолжить заниматься благими делами на благо мира не для личной цели. Открыть фонд помощи женщинам и детям самых незащищенных слоев населения, — заявила Мотошина по ВКС.
Коллегия из трех судей пошла навстречу защите только частично, смягчив итоговое наказание для предпринимательницы с четырех лет до трех лет и шести месяцев общего режима.
