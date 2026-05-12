Татарстанца обвинили в убийстве брата
Мужчины подрались, пока выпивали.
В Кайбицком районе будут судить 39-летнего мужчину. Следствие полагает, что он в марте 2026 года выпивал вместе с 46-летним братом. Между ними произошел конфликт, и мужчина нанес оппоненту удар ножом. Потерпевший умер на месте, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что задержан татарстанец, подозреваемый в убийстве 34-летней давности. Мужчина был участником действующей в Казани криминальной группировки.
