В городе закрылась очередная точка сбора вторсырья. Причина - сфера больше не приносит дохода, лишь убытки.

С каждым годом жители производят всё больше мусора — количество отходов растет постоянно. На полигоне «Восточный», куда стекается 92% мусора Казани (да, ещё 8% дают несколько муниципалитетов), сортировочная линия перерабатывает 200–220 тонн отходов ежедневно. При этом тарифы регоператора (УК «ПЖКХ»), как они сами признаются, делают работу практически нерентабельной. Вместе с тем жители сортируют меньше, предприниматели банкротятся, а мусорная реформа буксует.

Точки сбора закрываются. Причина простая

В мае 2026 года в Казани закрылся один из известных пунктов приёма вторсырья — «Фракция» на улице Калинина. Он проработал всего два года, но за это время стал частью переработки в городе.

«С горечью сообщаем, — написали основатели в своём Telegram-канале. — Ситуация со сбытом вторсырья ухудшается. Особенно сложно стало с ветошью и тканями. И очень больно понимать, что сейчас это никому не нужно и вторичная переработка в это непростое время «умерла». Очень надеемся, что когда-нибудь всё наладится. А пока мы ушли».

Владелец сети пунктов Дмитрий Купцов в разговоре с корреспондентом издания объяснил, как бизнес, который начинался как эко-инициатива, превратился в финансовую яму.

- Я родился и вырос в центре Казани. Парк моего детства превратился в место, где люди пьют пиво и бросают мусор. Весь парк был завален мусором. Я подумал: почему его никто на переработку не отправляет? Полез в интернет — оказалось, никто этим не занимается», — вспоминает предприниматель.

Первый пункт он открыл в 2020 году. На старте бизнес приносил до полумиллиона рублей в месяц с одного гаража. Компания принимала более более ста видов вторсырья: пластик, макулатуру, ткани, металл, стекло, пакеты всех типов. Но примерно с 2022 года, по словам спикера, всё рухнуло.

- Повлияли санкции. Крупные переработчики оказались не на территории России, цена стала неинтересной. Покупательная способность упала, производители сказали: "Нам столько сырья не надо". Бизнес стал нерентабельным, - объясняет спикер.

К примеру, если ранее пластиковую бутылку можно было сдать в цену 70 рублей за килограмм, теперь цены упали до 26 и 12 рублей в зависимости от типа пластика.

Картон подешевел с 26 до 8 рублей, металл с 25 до 13, а ткани и ветошь сразу с 70 рублей до 1 рубля. Также дела обстоят и у других пунктов, рассказывает Дмитрий - некоторые сократили приёмные фракции, а другие - просто закрылись.

«Главная ошибка реформы — интерес монополистов, а не переработчиков»

Ситуация, сложившаяся в сфере переработки отходов, — это прямой результат провала самой концепции мусорной реформы, которая была сознательно сделана в интересах монопольных игроков, комментирует положение депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов. По его словам, модель частично взяли из опыта Финляндии, но ее «вывернули наизнанку». Главный перекос: в центре системы оказались региональные операторы, а не переработчики, которые дают отходам вторую жизнь.

- Изначально заявлялось, что цель мусорной реформы — сокращение полигонного захоронения и резкое повышение уровня переработки. Но чтобы этой цели достичь, надо во главу угла ставить интересы перерабатывающего сектора. А у нас переработчики оказались в загоне. По факту почти все ТКО вывозят для захоронения на полигон, — констатирует собеседники.

Более того, замминистра экологии России, бывший глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, курировавший реформу, в апреле 2026 года покинул Россию транзитом через Минск после того, как на него и его подчиненных возбудили «уголовки». Причина - мошенничество. Сам он официально уволен «по собственному желанию».

- Какой эффективности можно ожидать, если в отношении руководства РЭО возбуждены уголовные дела о хищениях? — вопрошает Атласов.

«Пункты закрываются, оборудование продают»

- У нас есть закрытые чаты сборщиков и переработчиков — и татарстанские, и всероссийские. Из общей массы более половины пунктов либо закрылись, либо ушли в простой. Многие просят помощи продать оборудование, которое закупили для переработки, - рассказывает Купцов.

Он отмечает: проблема не только в Татарстане. В Екатеринбурге, например, закрылись все пункты многофракционного сбора вторсырья. Региональный оператор не заключил с ними договоры, а горы невывезенного мусора остались «как памятник провалу проекта».

На выставке WASMA 2026 (международная выставка эко-технологий) гендиректор завода «ЭкоЛайн-Вторпласт» Валерий Губкин предложил несколько пунктов, чтобы спасти сферу. Во-первых, нужно стандартизировать упаковку, так как из-за множества цветов и сложных композиций полученную гранулу никто не покупает. Он также отметил, что производители первичных полимеров воспринимают вторичку как конкурента, а не как часть устойчивого развития. Цены на первичное сырьё находятся на исторических минимумах, тогда как затраты на переработку растут, и себестоимость гранулы превышает рыночную цену. Кроме того, единая электронная площадка для сделок со вторсырьём работает плохо: в случае её закрытия компании окажутся в ловушке, так как не смогут выполнить закон, но и в обход продавать не будут.

Сам экс-владелец «Фракции» предлагает три меры:

- Ввести пошлины на дешёвую импортную гранулу (из Ирана, Турции).

- Обеспечить госзакупки изделий из вторсырья — тротуарной плитки, пластиковых лопат для ЖКХ, песчаных изделий для колодцев.

- Создать экотехнопарки по типу ОЭЗ, чтобы замкнуть цепочку «сбор → переработка → новая продукция» внутри республики.

Экология и экономика идут рука об руку, а без государственной поддержки сфера сортировки мусора не будет развиваться, констатирует эксперт.